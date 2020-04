Earth day: la maratona virtuale, dai giochi green alla piattaforma di Google I protagonisti del mondo green uniti in una grande maratona virtuale per celebrare il pianeta e nel V anniversario dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco

Earth day 2020, la Giornata della Terra ai tempi del coronavirus

3' di lettura

La Giornata mondiale per la Terra, giunta alla 50° edizione, festeggia con tutti i protagonisti del mondo green uniti in una grande maratona virtuale per celebrare il pianeta e nel V anniversario dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco.

Google presenta piattaforma calcolo carbon-intelligent

Google, in occasione della Giornata della Terra 2020, ha presentato una piattaforma di calcolo carbon-intelligent, un sistema senza precedenti implementato per i data center di grandi dimensioni - data center che consentono di portare i servizi Google a miliardi di persone in tutto il mondo. La piattaforma è volta a riorganizzare l'esecuzione di molte attività di elaborazione in quei momenti in cui risultino più abbondanti le fonti di energia a basse emissioni, come quella eolica e solare. Google, carbon neutral dal 2007, annuncia che per il terzo anno consecutivo ha acquistato un quantitativo di energia rinnovabile pari alla totalità dei propri consumi.

Il gioco green tra educazione ambientale e intrattenimento

Pillole informative, notizie e tante curiosità, dal risparmio energetico all'economia circolare con quiz per testare la preparazione dei giocatori che permettono di guadagnare punti e scalare le classifiche. È la nuova app Green League tra educazione ambientale e intrattenimento dedicata ai giovani lanciata da Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli Oli Minerali Usati. Fra poco la App sarà disponibile sulle piattaforme Google Play e Apple Store. Il Conou partecipa alle celebrazioni della 50° edizione della Giornata Mondiale della Terra portando l’esempio del suo modello gestionale e organizzativo di filiera che ha permesso di raggiungere la completa circolarità nella gestione degli oli lubrificanti usati. Intervenendo alla maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet trasmessa su RaiPlay, il vicepresidente del Conou, Riccardo Piunti, ha sottolineato come la giornata offra «uno spunto di riflessione sul domani e sulla sostenibilità, che altro non è che il ponte con le generazioni future». E proprio «la nuova app che coinvolge bambini e ragazzi al rispetto dell'ambiente attraverso il linguaggio del gioco» risponde a questa necessità. Il presidente del Conou, Paolo Tomasi, ha ribadito «l'importanza dell'innovazione e del modello gestionale e organizzativo che ha consentito al consorzio» anche in questo momento di emergenza di «garantire la raccolta» e di «non interrompere il ciclo di recupero e rigenerazione dell'olio usato, un rifiuto molto pericoloso».