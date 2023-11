EasyJet chiude l’anno in utile ma pesano le tensioni geopolitiche

La compagnia per la prima volta dalla pandemia distribuirà un dividendo di 4,5 pence ad azione

Le prospettive per i prossimi mesi continuano ad essere positive con prenotazioni già evidenti per la prossima estate ma le tensioni geopolitiche stanno pesando sui risultati del primo trimestre. «Una recente ricerca sui consumatori evidenzia che i viaggi continuano a essere la massima priorità per le spese non essenziali delle famiglie”, ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato di easyJet Johan Lundgren.

Con un totale di 20 milioni di passeggeri trasportati, in crescita del 15% rispetto al 2022, anche nell’anno finanziario 2023 l’Italia si è confermata per easyJet un mercato centrale, dove la compagnia ha potuto consolidare la sua posizione di seconda compagnia operante per numero di passeggeri.

In particolare, nell’anno appena terminato, easyJet ha trasportato 7,2 milioni di passeggeri da e per Milano Malpensa, in crescita del 18% rispetto allo scorso anno, 3 milioni di passeggeri da e per Napoli Capodichino (+15% rispetto al FY22) e 1,5 milioni di passeggeri da e per Venezia Marco Polo, in crescita del 28% rispetto allo scorso anno.Nell’anno finanziario 2023 easyJet ha operato un totale di 226 rotte da e per i 21 aeroporti italiani in cui è presente. Le rotte totali operate da Milano Malpensa sono state 65; quelle da Napoli Capodichino 43 e quelle da Venezia Marzo Polo 24.

