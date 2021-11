EasyJet: effetto di Omicron per ora limitato, ma restano le incertezze

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli effetti della diffusione della nuova variante Omicron in Europra a cominciare dalle nuove restrizioni ai voli introdotte dai governi stanno già avendo effetti sulla domanda secondo easyJet anche se non drammatica come in altri casi. A dirlo è il ceo di easyJet Johan Lundgren secondo il quale la domanda sta dando segnali di indebolimento, ma «è ancora presto bisogna aspettare per vedere» quale sarà l’impatto della nuova variante sul settore.

Nel corso di una conferenza stampa per la presentazione...