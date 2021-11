EasyJet investe in Italia: «Pronti a tornare ai livelli pre-Covid nel 2022»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

EasyJet torna ad investire in Italia decisa a riprendersi le posizioni abbandonate a causa della pandemia. Dopo mesi all’insegna di una strategia prudente ora è pronta a ripartire in Italia con 6 nuovi aerei. Pochi annunci urlati, ma una tattica dei piccoli passi per farsi trovare pronta al momento della ripresa. E se il rischio di una quarta ondata del virus fa paura, la compagnia low cost inglese ora vede la luce in fondo al tunnel e punta a tornare ad una capacità di offerta pre-Covid già nel ...