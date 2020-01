EasyJet, a Malpensa il primo A321neo meno inquinante

«Sea ha a cuore il tema della sostenibilità, ben vengano i nuovi aeromobili come l'A321neo che riducono le emissioni di carbonio - ha detto l’amministratore delegato di Sea Armando Brunini alla presentazione del nuovo aeromobile di easyJet -.Proporremo ai vettori che utilizzano aeromobili di vecchia generazione - ha aggiunto - nuove tariffe in base alle quali chi inquina di più pagherà di più». Una decisione che attende «il via libera delle autorità».

Brunini ha poi ricordato che le emissioni degli aerei pesano per il 34% sul totale contro il 60% delle auto, un dato che spinge a puntare sul trasporto su rotaie per ridurre ulteriormente l’inquinamento. In questa direzione vanno gli investimenti in infrastrutture dalla nuova linea della metro verso Linate agli investimenti che saranno fatto su Malpensa in occasione delle Olimpiadi tutti nella direzione della sostenibilità ambientale.

EasyJet: risultati trimestrali segnali di miglioramento

Il fatturato di easyJet ha registrato un netto rialzo a 1,42 miliardi di sterline (1,67 miliardi di euro), in crescita nel primo trimestre del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso grazie a un aumento dei passeggeri del 2,8 per cento. Come conseguenza la compagnia aerea stima di ridurre la perdita nel primo semestre e sul totale dell’esercizio, che si chiude il prossimo settembre, prevede un risultato «almeno in equilibrio». La perdita ante-imposte del primo semestre dovrebbe risultare minore del 2019 che era stata di 272 milioni di sterline. In termini di puntualità, easyJet riporta di aver annullato 1.274 voli, di cui 813 a causa degli scioperi in Francia.