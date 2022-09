EasyJet punta a «emissioni zero» entro il 2050

Ascolta la versione audio dell'articolo

EasyJet punta a raggiungere «emissioni zero» entro il 2050 attraverso una serie di partnership a cominciare da quella con «Rolls Royce che sta effettuando i preparativi finali per i primi test sui motori a idrogeno», si legge in un comunicato. La compagnia intende ridurre le emissioni di carbonio del 35% entro il 2035 e del 78% entro il 2050 attraverso una serie di strategie come il rinnovo della flotta con aerei «Neo» che riducono al minimo il consumo di carburante e delle emissioni a cui si affiancano...