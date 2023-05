EasyJet riduce le perdite nei primi sei mesi

La capacità offerta torna a 105 milioni di posti

I passeggeri trasportati nel periodo sono stati 33,1 milioni in crescita del 41% consentendo di aumentare gradualmente la capacità offerta del 9% nei primi sei mesi ed è destinata a rivedere i livelli pre-Covid nel quarto trimestre per raggiungere una offerta di di 105 milioni di posti. In Borsa il titolo è in lieve rialzo dello 0,45% mentre da inizio anno ha guadagnato il 60% ma rispetto a prima della pandemia è ancora in calo del 45 per cento.

Per il periodo invernale easyJet punta a potenziare la sua offerta di easyJet Holyday per rispondere alla domanda di vacanze anche in altri periodi dell’anno e ad aggiungere al network nuove destinazioni verso il Nord Africa, Egitto, Turchia e Marocco.

Il network in Italia

Nel corso dei primi sei mesi del 2023 easyJet ha rafforzato la sua presenza in tutte e tre le sue basi italiane a Milano Malpensa, Napoli Capodichino e Venezia Marco Polo. In particolare, nella principale base del capoluogo meneghino, la compagnia ha trasportato un totale di oltre 3.3 milioni di passeggeri, in crescita del 24% rispetto ai circa 2.7 milioni trasportati nel primo semestre del 2022. A Napoli la crescita è stata invece del 22%, con un totale di passeggeri trasportati di oltre 1.1 milione, mentre a Venezia la compagnia ha trasportato quasi 800 mila passeggeri in sei mesi, registrando un aumento del 51% rispetto al 2022.

