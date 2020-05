easyJet torna a volare in Italia dal 15 giugno da 8 aeroporti La compagnia low cost inizierà con collegamenti domestici. Adottate le nuove norme di sicurezza sanitaria a bordo e in aeroporti di Mara Monti

(IMAGOECONOMICA)

La compagnia aerea easyJet si prepara a riprendere a volare in Italia dal 15 giugno da 8 aeroporti con voli nazionali che collegheranno Milano Malpensa con Palermo, Catania, Bari, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia. Previsto anche un collegamento internazionale da Brindisi a Ginevra. Ad inaugurare la ripresa dei voli sarà il collegamento Milano Malpensa-Lamezia Terme alle 7 del 15 giugno.

E’ un altro segnale di ritorno alla normalità dopo la crisi del coronavirus che ha obbligato le compagnie aeree a lasciare a terra gli aerei per almeno tre mesi. Un’altra compagnia low cost Ryanair ha già annunciato di tornare a volare dal primo luglio.

Per quanto riguarda easyJet, l’aumento dei collegamenti aumenterà progressivamente in base all’allentamento delle restrizioni in ogni paese e alla domanda dei passeggeri, si legge in una nota. Operativo dallo scorso 6 maggio anche il training centre di Malpensa, dove i piloti easyJet hanno ripreso le attività di addestramento.



Tra le misure introdotte per fare fronte all’emergenza Covid l’obbligo di mascherine a bordo e a terra da parte dei passeggeri e del personale in cabina, la sospensione del servizio di ristorazione a bordo per limitare i contatti e gli spostamenti durante la fase di volo. «Ogni giorno gli aeromobili saranno sottoposti a una pulizia approfondita, oltre a quella prevista normalmente, e a una sanificazione integrale della cabina che garantisce la protezione delle superfici dai virus per almeno 24 ore» . Tali misure sono state individuate e definite in accordo con le autorità aeronautiche ICAO (International Civil Aviation Organization) ed EASA (European Union Aviation Safety Agency) nel rispetto delle indicazioni delle autorità nazionali e in linea con le norme di tutela della salute.



La compagnia ha introdotto misure specifiche anche in aeroporto come il sistema automatico di deposito bagagli per il check-in dei loro bagagli da stiva. Dove il sistema automatico di deposito bagagli non è disponibile saranno posizionati appositi schermi protettivi presso i check-in. Ai passeggeri verrà chiesto di scannerizzare autonomamente i propri documenti, in modo che il personale di terra e di cabina non debba maneggiarli durante l'imbarco. easyJet invita i clienti a effettuare il check-in online e a scaricare la carta d'imbarco sul proprio smartphone oppure a stampare le carte d'imbarco prima di arrivare in aeroporto.