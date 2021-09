Easyjet rifiuta l’offerta di Wizz Air e vara aumento di capitale

1' di lettura

Easyjet ha rifiuttato l’offerta da parte della rivale low cost ungherese Wizz Air per acquisire il 100% del capitale della società inglese, secondo fonti di mercato. Nessuna conferma sul nome da parte della compagnia inglese, ma per rafforzarsi vara aumento di capitale da 1,2 miliardi di sterline. L’operazione che è già stata completamente sottoscritta servirà anche a finanziare la «ripresa dopo la pandemia», spiega la compagnia aerea in una nota. La società ha concordato anche impegni per una nuova linea di credito rotativa garantita senior di quattro anni di 400 milioni di dollari.

Nel corso di una call con la stampa, il ceo di easyJet Johan Lundgren non ha voluto confermare il nome dell’offerente, ma si è limitato a dire che il board «non ha esitato a rifiutare l’offerta in quanto non creava valore per gli azionisti».

A fare la prima mossa sarebbe stata Wizz Air, secondo fonti di mercato. La compagnia ungherese low cost sta avviando un intenso piano di espansione in Europa sfruttando la debolezza dei concorrenti post pandemia.

In Borsa il titolo è arrivato a perdere il 9% in mattinata alla Borsa di Londra: da inizio anno l’azione perde il 14 per cento.

Attraverso l’aumento di capitale la compagnia aerea potrà «rafforzare il proprio bilancio e sfruttare le opportunità di crescita derivanti dalla prevista ripresa del mercato del trasporto aereo nei prossimi anni». Gli azionisti potranno acquistare 31 nuove azioni ogni 47 azioni esistenti al prezzo di 410 pence ciascuna, con uno sconto del 35,8% sul prezzo teorico ex diritti di 638 pence per azione.