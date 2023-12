Easylife diventa Spa; Morning Capital si trasforma in Società Benefit

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Easylife, azienda di spicco nel settore degli affitti brevi, si trasforma in Spa ed entra nel mercato svizzero con la creazione di Easylife Swiss SAGL, fondata in collaborazione con Simona Cerchiara e Yohanna Chiri, note per il loro operato con il marchio Bansky Bnb. Easylife Swiss SAGL inizierà la sua attività con una robusta offerta di quasi 30 appartamenti situati in posizioni strategiche tra Lugano, Bellinzona e Breganzona. Oggi, Easylife gestisce oltre 300 appartamenti, posizionandosi come il secondo operatore nel mercato milanese, con presenze anche a Como, Venezia e ora Lugano, ha raggiunto un fatturato lordo, nei primi nove mesi del 2023, di 6,4 milioni di euro e un gross booking value stimato, per l’anno che si sta chiudendo, di quasi 9 milioni di euro.

«Nonostante le sfide attuali e le incertezze, continuiamo a investire fortemente nel rafforzamento della nostra struttura organizzativa, nei processi interni, nell’innovazione digitale, nella sostenibilità e nel marketing. La domanda di affitti brevi è in costante crescita, sia da parte dei proprietari immobiliari che dei turisti. Questo trend positivo ci motiva a proseguire con impegno nella nostra espansione oltre i confini nazionali», ha dichiarato il fondatore e ceo di Easylife, Donato Cella.

Dal suo esordio nel 2016, Easylife ha segnato una crescita costante e impressionante. Un punto di svolta è stato il round di finanziamento del giugno 2022, con un investimento totale di 1 milione di euro da parte di investitori professionali, che ha ulteriormente accelerato l’evoluzione dell’azienda.

Morning Capital srl, real estate full service provider, ha completato il processo di trasformazione in Società Benefit, segnando così un passo significativo verso una gestione aziendale più responsabile e orientata al bene comune. Nata nel 2019 dal rebranding di Gestimmobili, Morning Capital – controllata al 100% da Maurizio Monteverdi, Filippo Peschiera e Katia Marino, dopo l’acquisto del rimanente 20% delle quote possedute da Vittoria Assicurazioni, avvenuto lo scorso mese di giugno – è oggi operativa su tutto il territorio nazionale e direttamente coinvolta in progetti a Milano, Roma, Torino, Genova, Parma e Firenze. La società, specializzata in servizi di asset & Investment management, sviluppo, gestione di asset e consulenza sulle transazioni, segue tutte le fasi della vita di un asset, dall’individuazione alla vendita o locazione, dalla progettazione alle operazioni cantieristiche.

La trasformazione in Società Benefit permetterà a Morning Capital di equilibrare in modo efficace gli interessi degli azionisti con l’impegno verso l’ambiente, la comunità e gli stakeholder.

«Siamo orgogliosi di poter annunciare la trasformazione in Società Benefit – ha detto Maurizio Monteverdi, ceo di Morning Capital – un passo che rispecchia la nostra storia e il nostro impegno nei confronti della realtà tutta. Da qui la responsabilità verso la società, l’ambiente e il lavoro con la filiera del real estate».