Un nuovo Eataly apre a Verona il 22 settembre: troverà posto nell’ex Ghiacciaia. Lo ha annunciato Oscar Farinetti, intervenendo a Cortina D’Ampezzo alla rassegna ’Una montagna di libri’. «Verona sarà dedicata all’arte - ha anticipato - ma sarà un ’colpo’ enorme. Io rispetto le catene come McDonald e Starbucks, ma non le amo. Sono tutti luoghi dove non capisci in che posto del mondo sei. I nostri Eataly hanno quelle tre-quattro cose uguali di base, ma hanno un valore specifico. A New York abbiamo il ’dubbio’, a Stoccolma il tema dei ponti. Trieste ha la Bora, a Verona ci sarà l’arte” .

Farinetti ha ricordato che la struttura veronese, il Frigorifero 1930, «lo costruì Mussolini ed era un magazzino per le merci fresche che arrivavano dalla Germania col treno. Ha una cupola e delle raggiere enormi. Uno spazio di 5-6.000 metri quadrati sarà dedicato all’immenso ’Eataly del Triveneto’, all’incrocio della direttrice da Brescia a Venezia e da Mantova a Bolzano. Altri 5-6.000 metri verranno dedicati alla fondazione artistica, per offrire agli ignoranti, come me, di avvicinarsi all’arte. Un’ala all’arte, una alla fotografia, e sopra un bellissimo museo, con De Chirico, Modigliani e altro. Siamo molto gasati per questo. Speravamo di aprirlo ad aprile, quando c’è Vinitaly, ma non ce l’abbiamo fatta», ha concluso.