Eataly, Farinetti jr: riaprire senza effetto ospedale. Più Oriente dopo Verona e Londra

Molti dicono che sarà impossibile tornare ai coperti del passato.

Ci vorrà tanto tempo, è indiscutibile. Cambieranno le abitudini. Magari l’idea di cucina, dove lo street food potrebbe rivestire un peso maggiore. Al momento, siamo convinti che la soluzione ideale per aiutare i locali sia concedere il maggior spazio possibile all’esterno: a Milano, per esempio, stiamo lavorando con il Comune per ampliare il dehors. Ma in generale bisogna dar modo a tutti di riempire le strade almeno in questa prima fase».



Cosa pensa dello sviluppo del delivery, in particolare quello d’autore?

Premessa: credo sia positivo che tanti cuochi mettano in gioco se stessi in un tale momento, impegnandosi su un nuovo fronte. Penso a una stellata come Viviana Varese che si trova all’ultimo piano di Eataly Smeraldo e sta facendo un grande delivery. Lo considero comunque più un concetto di fidelizzazione che di mero ritorno economico, mi piace il fatto che i nostri clienti si ricordino di noi. Così siamo partiti dalla pizza consegnata con Deliveroo, molto richiesta, e abbiamo aggiunto i piatti pronti da ritirare nei punti vendita.



Le vendite online saranno sicuramente cresciute.

«Esatto. Sono stati due mesi con incrementi superiori alla realtà di un settore che ha ampi margini di crescita, in quanto rappresenta ancora poco sul fatturato: noi siamo sul 5% sul totale, ma consideri che non esiste player che guadagni con il cibo. Il problema è che in molti settori acquistare online significa semplicemente comprare cose scontate, aspetto che non può valere per il cibo d’eccellenza. È che bisogna convincere il cliente a pagare il giusto per una cosa al top.



Avete aperto a fine 2019 a Toronto, un successo. Quest’anno è previsto il debutto di Eataly Verona e Londra, a Shoreditch. Programmi a lunga gittata?

C’è un piano di espansione importante, basato sulla convinzione che dobbiamo portare il made in Italy nel mondo, partendo dai nostri prodotti. Personalmente, ho una passione per l’Oriente e vorrei piantare più bandierine in un mercato di enormi potenzialità dove i francesi hanno un notevole vantaggio ma abbiamo la possibilità di insidiarli, a patto di lavorare bene e con tempi lunghi.



Non sarà facile essere figlio di Oscar Farinetti.

La vedo così: se un ragazzo ha la fortuna di avere una famiglia che gli consente di fare cose più difficili per altri, è sbagliato non sfruttarle totalmente per imparare e possibilmente diventare bravi. Vale per me e i miei fratelli.