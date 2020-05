Eba: le banche europee hanno capitale e liquidità in eccesso per erogare più credito e assorbire le perdite in crisi pandemica Le banche europee hanno ampi spazi, in termini di capitale e liquidità, per assorbire le perdite potenziali in pandemia ed erogare il credito necessario a imprese e famiglie di Isabella Bufacchi

Il sistema bancario europeo ha ampi spazi, in termini di capitale e di liquidità, per assorbire le perdite potenziali provocate dalla pandemia del coronavirus e per continuare ad erogare tutto il credito all'economia di cui hanno bisogno imprese e famiglie, nel pieno della più grande crisi per l'Europa in tempi di pace. Le banche europee in media sono “forti”, ovvero sono dotate di adeguati “anticorpi” contro il Covid-19, perché possono usare fino a 500 punti base di capitale CET1 che detengono in eccesso delle richieste regolamentari, possono attingere all'elevato buffer del rapporto di liquidità e possono assorbire nuove sofferenze, anche perché il rapporto tra NPLs e impieghi totali è calato enormemente negli ultimi anni.



Questa resilienza del sistema bancario europeo, investito da impegni e sfide eccezionali in questi tempi pandemici, emerge in un rapporto pubblicato oggi dall'Eba, l'autorità bancaria europea. Le banche analizzate a livello aggregato sono istituti nella Ue: il rapporto non analizza banca per banca e Paese per Paese, ma sottolinea i rischi idiosincratici e gli impatti della pandemia che non sono omogenei (per esempio i settori del trasporto e del turismo sono colpiti più di altri).

L'analisi, che non intende sostituirsi agli stress test che sono stati sospesi per quest'anno e sono stati rinviati al 2021, giunge alla conclusione che le banche europee sono entrate “bene” in questa crisi pandemica senza precedenti nella storia dell'Unione europea.

Il CET1 ratio delle banche europee risultava in media al 15% nel dicembre 2019 rispetto al 9% del dicembre 2009, rispetto cioè al livello prima della Grande Crisi del subprime e del debito sovrano europeo. Il CET1 ratio è il parametro più utilizzato per valutare la solidità di una banca ed equivale al Common equity Tier 1 (rappresentato dal capitale ordinario versato) e la attività ponderate per il rischio.



Le banche europee nella crisi pandemica si trovano quindi con 400 punti base (4%) di CET1 a disposizione per far fronte alle nuove perdite sui crediti che si manifesteranno inevitabilmente e per erogare credito a imprese e famiglie che ne avranno più bisogno: si tratta di 300 punti base del capitale aggiuntivo deciso dalle banche, sopra i livelli richiesti dalla vigilanza, e altri 200 punti base derivanti dall'allentamento temporaneo dei requisiti sui buffer deciso dai regolatori (Pillar 2 guidance per 100 punti base, riduzione dei buffer macroprudenziali e mancata distribuzione dei dividendi).