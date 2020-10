eBay, con l’acquisto dei pneumatici ora c’è anche l’installazione di Danilo Loda

Comprare pneumatici e farli installare direttamente da uno dei 500 centri affiliati a Garage 365 sparsi sul territorio. Questa è la proposta del colosso dell'e-commerce eBay che vuole così dare una mano agli automobilisti e rendere questa operazione ancora più “user-friendly”. Infatti quando viene scelto il treno di gomme adatto alla propria auto, viene offerta anche la possibilità di acquistare il servizio di installazione. Se si sceglie questa opzione gli pneumatici vengono direttamente inviati al centro Garage 365 prescelto. Per procedere con il montaggio, una volta pianificato l'appuntamento con il centro, basterà avere con sé il QR ricevuto per e-mail, per averli montati sulla propria auto senza ulteriori spese. All'iniziativa, oltre alla rete di centri affiliati a Garage 365, hanno aderito 15 venditori di pneumatici che garantiscono così oltre 100 mila prodotti sempre disponibili, suddivisi tra oltre 80 marchi, che vanno a soddisfare le esigenze di quasi la totalità delle auto in circolazione.