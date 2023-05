eBay rileva l’italiana Certilogo: «Così rafforzeremo la nostra offerta second hand»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il colosso statunitense dell’e-commerce eBay, e Certilogo, fra i principali fornitori di servizi di identificazione e autenticazione digitale dei prodotti per il settore della moda e del lusso basati sull’intelligenza artificiale, hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione di Certilogo da parte di eBay. L’entità dell’accordo non è stata resa nota, ma la sua efficacia decorre già dal 15 maggio.

La piattaforma di Certilogo, azienda nata nel 2006, utilizza la tecnologia digitale per consentire ai marchi di gestire il ciclo di vita dei loro prodotti, offrendo ai consumatori la possibilità di verificarne l’autenticità, di accedere a informazioni affidabili sugli articoli firmati e di attivare facilmente servizi circolari. Con questa acquisizione, dunque, eBay punta a rafforzare la sua identità di piattaforma per gli acquisti pre-loved nel settore della moda e del lusso, per fornire ai clienti uno shopping verificato.

Michele Casucci, ceo e fondatore di Certilogo, al Luxury Summit del Sole 24 Ore lo scorso 10 maggio a Milano

«I consumatori si rivolgono già da tempo a eBay per l’acquisto e la vendita di prodotti Fashion e Lusso pre-loved, non solo per l’impareggiabile selezione, ma anche grazie al nostro impegno a utilizzare tecnologie all’avanguardia per dare ai nostri venditori e a chi acquista con noi il miglior servizio possibile - ha dichiarato Charis Marquez, vicepresidente di eBay -. Grazie alla sua tecnologia avanzata e ai talenti che lavorano nella sua squadra, Certilogo permette a eBay di mantenere questo impegno, consolidando ulteriormente il suo ruolo di leader nel settore della moda pre-loved e offrendo ai consumatori nuove modalità per connettersi e interagire con i brand più prestigiosi».

«Certilogo è nata per connettere tra loro brand e consumatori. Ha utilizzato la tecnologia per semplificare e rafforzare questa relazione e condividere informazioni che modificano radicalmente il modo in cui interagiamo con abbigliamento e accessori - ha dichiarato Michele Casucci, ceo e fondatore di Certilogo -. eBay è stata la pioniera del recommerce, mentre Certilogo è stata la pioniera dei prodotti connessi e dell’autenticazione digitale rivolta al consumatore. Unendo le forze, saremo in grado di dare un contributo immediato e significativo, sfruttando competenze e infrastrutture già consolidate, e promuovendo un modello che fonda le sue radici nella valorizzazione della comunità e dell'economia circolare».