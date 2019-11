Eberhard presente alla 32esima edizione della Winter Marathon Il tempo scandisce il vincitore. Dal 23 al 26 gennaio 2020 va in scena la Winter Marathon, gara invernale di regolarità classica. Confermata la presenza di Eberhard come main sponsor di Giulia Paganoni

È tempo di neve, competizioni e divertimento. Giuta alla 32esima edizione, la Winter Marathon, in programma dal 23 al 26 gennaio, quest'anno prevede alcune novità. La manifestazione prende avvio dal centro di Campiglio nella serata di giovedì per poi proseguire nei giorni successivi fino a sabato sera. Sono in totale 450 i chilometri in programma tra le Dolomiti e 65 le prove cronometrate a cui si aggiungono 6 prove a media.

Anche per l'edizione 2020, Eberhard scandirà i tempi della competizione. Alla gara possono prendere parte solo le

vetture costruite entro il 1968, alle quali si aggiungerà una selezione di modelli di particolare interesse storico e collezionistico prodotte fino al

1976.



Premi di lusso per gli specialisti

La Maison elvetica di orologi sarà protagonista dell'atteso Trofeo sul

Lago Ghiacciato di Madonna di Campiglio. La sfida ad eliminazione diretta sarà dedicata ai primi 32 equipaggi classificati, che durante le 2 tappe precedenti avranno saputo cimentarsi meglio fra passi ghiacciati, curve e salite.

Verranno assegnati in premio gli orologi delle principali collezioni sia all'equipaggio vincitore del Trofeo Eberhard sia ai vincitori della classifica assoluta.

Eberhard e le competizioni automobilistiche Il suo legame consolidato con l'affascinante mondo della velocità e degli eventi motoristici ha radici già negli anni Novanta, quando l'azienda ha dedicato a uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, Tazio Nuvolari, una speciale collezione di cronografi realizzata con forti richiami allo stile automobilistico e alla strumentazione delle corse dell'epoca.