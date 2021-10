Eberhard presente alla mostra “Quei templari delle strade bianche” a Torino

La mostra accoglie anche tre automobili straordinarie: l'Alfa Romeo 1500 MM S guidata nel 1930 da Emilio Gola, un'Alfa Romeo P2 identica a quella con cui vinse Nuvolari, e una Bugatti 35 B come quella di Scagliotti – Avattaneo.



Eberhard e Tazio Nuvolari



Eberhard & Co. ha un legame molto stretto con l'affascinante mondo della “velocità” e con il “Mantovano volante”, che possedeva un orologio Eberhard & Co. da tasca degli anni '30 con funzione di sveglia, del quale fu ritrovata solo la custodia. Questa connessione è stata rafforzata nel 1992, anno in cui il brand ha dedicato al suo nome una speciale collezione ed è diventato Cronometro e Official Partner del Gran Premio Nuvolari.



La collezione Tazio Nuvolari è stata ideata e realizzata in base a una filosofia progettuale che ha come riferimento la strumentazione delle auto da corsa del tempo: in particolare il posto di guida delle straordinarie vetture, con le quali egli conquistò tante vittorie, è stato una concreta fonte di ispirazione per soluzioni sia funzionali sia estetiche.



La collezione Nuvolari, work in progress continuo



La collezione si rinnova continuamente e si arricchisce anno dopo anno: la novità più recente è rappresentata dal modello Nuvolari Legend The Brown Helmet, cronografo automatico caratterizzato da un quadrante in color cuoio antico, ispirato agli accessori in cuoio naturale amati dal pilota, con scala tachimetrica centrale a chiocciola in Km/h, un cinturino in pelle dal sapore vintage e fondo trasparente in vetro zaffiro.