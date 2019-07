Che cos’è Ebola e quali sono i rischi della nuova epidemia

4' di lettura

L’Organizzazione mondiale della sanità classifica l’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo come una «emergenza di salute pubblica di rilievo internazionale»: una emergenza mondiale. Il virus si era già propagato nell’Africa occidentale tra 2014-2016, con un bilancio finale di oltre 11mila vittime. La seconda ondata epidemica, rilevata ad agosto 2018, ha provocato 1.658 morti e oltre 2.500 casi di contagio. L’Oms aveva rifiutato di deliberare lo stato emergenziale negli scorsi mesi, nonostante il pressing di diversi esperti per segnalare la gravità della nuova ondata epidemica. A convincere l’Organizzazione è stato il rilevamento di un caso a Goma, città da due milioni di abitanti nel Congo orientale, al confine con il Ruanda.

Il timore è che il virus possa diffondersi oltre i confini del Paese, raggiungendo un’estensione superiore all’area di 500 chilometri già considerata a rischio. L’allarme lanciato dall’Oms prevede una mobilitazione internazionale per il contrasto del fenomeno, con la richiesta di un coordinamento fra più Paesi e l’investimento di «milioni di dollari» per predisporre misure adeguate.

Cos’è l’ebola, esattamente?

La malattia da virus Ebola (Evd), già nota come febbre emorragica Ebola, è una malattia grave, con un tasso di mortalità elevato: in media si parla di un caso su due, anche se nelle scorse epidemie si sono raggiunti picchi del 90%. La malattia è stata scoperta nel 1976 in Congo, all’epoca chiamato Zaire, ma ha raggiunto una fama globale con la devastante epidemia del 2014-2016. Il virus viene trasmesso da animali selvatici infetti e si diffonde poi all’interno delle comunità. L’infezione, spiega il ministero della Salute italiano , avviene per «contatto diretto (come ferite della pelle o mucose) con il sangue o altri fluidi corporei o secrezioni (feci, urine, saliva, sperma) di persone infette». Inoltre l’infezione può verificarsi anche in caso «di ferite della pelle o delle mucose di una persona sana che entra in contatto con oggetti contaminati da fluidi infetti di un paziente con Ebola, quali vestiti e biancheria da letto sporchi dei fluidi infetti o aghi usati».

Come si presenta? Si può curare?

I sintomi iniziali prevedono la comparsa improvvisa di febbre elevata (sopra i 38,6 gradi), astenia intensa, dolori articolari e muscolari, inappetenza, mal di stomaco, mal di testa e mal di gola. Successivamente si possono manifestare vomito, diarrea, esantema cutaneo diffuso, mentre dal sesto o settimo giorno si registrano fenomeni emorragici (perdita di sangue). L’infezione può essere confermata solo da un test di laboratorio. Al momento non esiste un trattamento specifico per la malattia, ma sono in fase di sperimentazione alcuni farmaci.