Corte conti Ue: Bce deve fare di più sul rischio di credito delle banche vigilate

In particolare, al punto 42 l’Eca ha riscontrato che nell’aprile 2022 la direzione generale della Bce competente per le attività in loco operava con un organico effettivo inferiore a quello approvato, con posti vacanti per il 10% delle risorse umane totali assegnate. La Corte ha riscontrato tra l’altro che nel 2021 «non è stato possibile eseguire tutte le ispezioni prioritarie».

Secondo l’Eca, nove delle 22 autorità di vigilanza nazionali (autorità nazionali competenti – ANC) continuano a non fornire ai gruppi di vigilanza congiunti tutto il personale previsto dagli impegni assunti e i tentativi della Bce di inasprire i provvedimenti non si sono tradotti in un incremento delle risorse provenienti dalle autorità nazionali competenti. Alcune di queste, inoltre, non mettono a disposizione sufficiente personale per le ispezioni in loco, il che ha portato a un'attività inferiore al livello valutato necessario dalla stessa Bce.

La Bce ha deciso di non aumentare il proprio organico per la funzione di vigilanza a partire dal 2023.

Rilievi sulla riduzione dei Npls pregressi

Nonostante la mole dei Npls sia calata dal picco oltre il 6% del 2015 sul totale degli attivi (una montagna da oltre 1.200 miliardi) fino al minimo storico a fine 2022 sotto il 2% del totale degli attivi, l’Eca ha avanzato una serie di rilievi nella gestione della vigilanza dei crediti deteriorati pregressi: «la Bce intendeva scoraggiare la tattica “attendista” adottata da molte banche e spingerle a un'azione proattiva, senza ricorrere essa stessa a un intervento coattivo (ossia l'imposizione di un'ulteriore maggiorazione di secondo pilastro)», è la tesi dei controllori. «L'approccio della Bce non era teso a una soluzione immediata del problema, in quanto lasciava alle banche vari anni per provvedervi. Inoltre, non tutte le banche sono state così proattive come aveva previsto la Bce. L'approccio scelto dalla Bce ha inoltre comportato una disparità di trattamento tra le banche, in quanto a quelle con una quota più elevata di crediti deteriorati è stato concesso più tempo rispetto alle altre e le banche potevano scegliere l'approccio di copertura più conveniente per loro. La Corte ha constatato che il processo ha comportato una certa inefficienza, in quanto la sua amministrazione ha assorbito considerevoli risorse tanto delle banche quanto della Bce».

Le raccomandazioni

In linea generale, queste le raccomandazioni (ognuna corredata da proposte in dettaglio).