Eccellenze d’impresa 2023: il 25 ottobre in Borsa si premiano i vincitori

Torna mercoledì 25 ottobre con inizio alle ore 17 presso Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari a Milano il Premio Eccellenze d’Impresa , giunto quest’anno alla decima edizione.

Il premio sarà assegnato alle quattro aziende che più di tutte sono riuscite a battere la crisi e rimanere competitive nel mondo.

Il riconoscimento è promosso da Arca Fondi SGR, GEA-Consulenti di Direzione, Harvard Business Review Italia con il patrocinio di Borsa Italiana. Le realtà premiate rappresentano pienamente l’universo delle aziende eccellenti dei tanti e diversi settori industriali italiani che sono il motore del nostro Paese e che quest’anno hanno dovuto affrontare sfide su più piani. Gli imprenditori italiani devono fare i conti non solo con la ripresa dopo la pandemia da Covid-19 e un quadro internazionale sempre più instabile, ma anche con tassi di sconto tra il 7% in USA e il 5,5% in EU.



Dopo i saluti introduttivi di Fabrizio Testa, Ceo di Borsa Italiana e di Luigi Consiglio, Presidente emerito di GEA-Consulenti di direzione, le aziende selezionate racconteranno come sono riuscite a crescere e a produrre risultati formidabili nonostante le grandi discontinuità che si sono succedute negli ultimi quattro anni, cercando anche di capire come la spinta inflazionistica e l’incremento dei tassi di interesse potranno condizionare, eventualmente, i successi futuri.

Alla tavola rotonda, “La competitività delle imprese italiane tra discontinuità frequenti e tassi elevati”, parteciperanno anche Giovanna Della Posta, Ceo di Invimit SGR, Ugo Loeser, Ceo di Arca Fondi SGR, Cristina Scocchia, Ceo di illycaffè e Gabriele Galateri di Genola, Presidente dell’Istituto Italiano di Tecnologia.



Prima della tavola rotonda, i partecipanti ascolteranno un keynote speech del nuovo Direttore generale di Confindustria, Raffaele Langella. Un momento di riflessione sulle sfide da affrontare, ma anche sulle potenzialità che le imprese di piccole e medie dimensioni possono esprimere in una competizione internazionale sempre più serrata. Il dibattitto sarà introdotto da Marco Fortis, Vicepresidente della Fondazione Edison.

Il premio Eccellenze d’Impresa è attribuito ad aziende operanti in Italia che si sono distinte per performance di eccellenza, nella crescita e sostenibilità, innovazione, internazionalizzazione e rising star. Le candidature pervenute sono state esaminate da un gruppo di lavoro che ha definito la short-list delle aziende finaliste. Sulla base di quest’ultima, le imprese vincitrici delle singole categorie e la vincitrice assoluta saranno decretate dalla Giuria del Premio che vede la presenza di:

●Marco Fortis - Vicepresidente di Fondazione Edison

●Gabriele Galateri di Genola - Presidente di Istituto Italiano di Tecnologia

●Francesca Mariotti – già Direttore generale di Confindustria

●Cristina Scocchia – Ceo di illycaffè

●Fabrizio Testa – Ceo di Borsa Italiana