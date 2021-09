Eccentrica e mediterranea la (prima) casa Dolce&Gabbana

2' di lettura

«Crediamo nel caso e allo stesso tempo nel destino: la nascita della prima collezione di mobili e complementi d’arredo conferma questo paradosso». Domenico Dolce e Stefano Gabbana spiegano (anche) così il debutto nella casa, a Venezia, sabato 28 agosto, con un allestimento quasi museale alla Scuola Grande della Misericordia.

Una sorpresa in più per i 500 clienti dell’alta moda, sartoria e gioielleria arrivati dal mondo per assistere alle sfilate delle collezioni più esclusive del marchio. A Venezia c’erano anche molti giornalisti e appassionati di arredo e design, invitati appositamente o in città per gli ultimi giorni della Biennale di architettura e magari in partenza per Milano, dove oggi si apre il SuperSalone (si veda lo Speciale di 32 pagine allegato al quotidiano).

«Avevamo visitato la Scuola della Misericordia ipotizzando di allestirvi la sfilata di alta moda, ma ci è sembrato che fosse l’ideale per la collezione casa e alla fine anziché usare un piano ne abbiamo arredati due – raccontano i due stilisti e imprenditori – dedicandoli a due dei quattro grandi temi di questo debutto: leopardo e carretto siciliano. Blu mediterraneo e zebra li abbiamo svelati insieme alla sfilata di alta sartoria che si è poi tenuta all’Arsenale». Il paradosso iniziale però non è ancora spiegato fino in fondo.

Come è nata la linea casa di Dolce&Gabbana, la cui prima sfilata risale al 1985? «Una gestazione lunga, è vero, perché per moltissimi anni ci siamo dedicati al pret-à-porter e solo dal 2012 all’alta moda – rispondono –. Questo è il più grande progetto da allora, ma ci stavamo pensando da molto, anche perché siamo entrambi appassionati di arredo e design, senza mai riuscire a dargli forma concreta. È successo quando ci ha cercati il gruppo Luxury Living per la parte dei mobili: l’incontro ha fatto riscoppiare la scintilla, ma la casa, ripetiamo, fa parte del nostro destino di stilisti».

Per i due stilisti destino significa questo: una storia costruita vivendo intensamente ogni passaggio e che in modo naturale porta a scelte e progetti sempre nuovi e ambiziosi, ma coerenti. «Leopardo, carretto, mediterraneo e zebra non sono parole, bensì visioni estetiche e mondi reali– aggiungono –. Per questo è stato importante trovare affinità con chi ha materialmente fatto mobili, complementi, tessile per la casa, tappeti, piatti, bicchieri... È successo perché in Italia abbiamo le migliori aziende dell’arredo design e artigiani, come nella moda, che nessun altro Paese può vantare».