Scuola, ecco le 10 cose da sapere sulla fine dell’anno (e l’inizio del nuovo) Maturità solo orale e riapertura a inizio settembre anticipata per chi accumula «debiti» sono alcune delle tessere del puzzle sul rientro in classe ai tempi del coronavirus di Eugenio Bruno

Notebook e telecamere, cosi' i presidi si preparano

Nel Nord Europa il servizio scolastico è già ripartito. In Germania il rientro in classe è imminente: faranno da apripista gli studenti che devono svolgere la maturità il 27 aprile; poi dal 4 maggio li seguiranno i loro compagni più piccoli. E dall’11 maggio toccherà alla Francia. Da noi ormai è chiaro che se ne riparlerà a settembre, dando priorità agli alunni che in questi mesi di didattica a distanza hanno continuato ad accumulare “debiti”. L’unica eccezione, a giugno inoltrato, potrebbe essere rappresentata dai 500mila maturandi qualora la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ravvisasse le condizioni di sicurezza per fare svolgere in presenza almeno il colloquio d’esame. Vediamo allora le 10 cose da sapere in vista della fine dell’anno scolastico 2019/20 e l’inizio del 2020/21.

1. Quando torneranno in classe gli studenti italiani?

La decisione ufficiale ancora non c’è. Ma sia gli scienziati sia la ministra Lucia Azzolina hanno lasciato intendere che le lezioni in presenza ricominceranno solo a settembre con il nuovo anno scolastico 2020/21.

2. La scuola riaprirà per tutti il 1° settembre?

No, si partirà dagli studenti che hanno accumulato uno o più debiti formativi durante le lezioni in presenza oppure in questi mesi di didattica a distanza. Nel decreto scuola veniva indicata la data del 1° settembre come inizio delle attività di recupero ma il calendario è regionale e dunque va concordato con i governatori.

3. Quali misure di sicurezza verranno prese nelle classi?

La ministra Azzolina vorrebbe evitare l’uso delle mascherine in classe e il ricorso ai doppi turni. Si punterà quindi sul distanziamento tra gli studenti e probabilmente sull’alternanza tra lezioni in presenza e didattica a distanza in sottogruppi delle singole classi. A meno che la task force appena nominata in vista della riapertura di settembre non suggerisca misure differenti.

