Dieci idee per vivere una pausa in nome dell’8 marzo

L’8 marzo non è solo un anniversario dal grande significato storico e culturale, ma è l’occasione per aprirsi a nuovi orizzonti, per celebrare la forza e l'indipendenza delle donne Perchè non farlo vivendo vivendo una serie di esperienze da fare in libertà oppure da condividere con le amiche del cuore ? In qualche caso le proposte premiamo le donne anche con sconti e promozione e nulla vieta, ovviamente, di far si che l’8 marzo si festeggi in un’altra data. Basta farlo. Ecco 10 proposte e auguri a tutte le donne!



Spa for 2, rigorosamente con l’amica del cuore

Una giornata in spa con la tua best friend? Perché no. Allo Josef Mountain Resort di Avelengo, retreat molto speciale sopra Merano, tra le infinite proposte di trattamenti wellness l'experience più esclusiva è senza dubbio quella della Private Spa Suite, uno spazio da riservare con l'amica del cuore per rilassarsi insieme e sperimentare un vero e proprio detox di corpo e mente. Con Rituale Detox for 2 ci si regala 130 minuti di un percorso esclusivo dal profondo effetto rilassante e detossinante.

Hotel a sconto a Castel Rotto

A Castelrotto, piccolo borgo medievale incastonato alle pendici dell'Alpe di Siusi e circondato dall'incomparabile scenario delle Dolomiti, l'Hotel Lamm ha scelto di festeggiare tutte le donne con un esclusivo codice sconto: prenotando dal 6 al 13 marzo con l'hashtag #bestfriends si otterrà una riduzione del 15% su un soggiorno di 2 o più giorni da usufruire tutto l'anno (tranne nel periodo 7-21 agosto). Inoltre, all'arrivo una bottiglia di Prosecco in stanza e la possibilità di utilizzare tutti i servizi dell'area wellness, dalla meravigliosa rooftop pool affacciata sul campanile e sui tetti del paese alla vasca whirpool esterna e all'area relax con camino, lettini di cirmolo e vista panoramica sulle Dolomiti.

Un giorno alla settimana dedicato alle donne

Sull'altipiano del Renon, vera e propria oasi alpina a due passi da Bolzano raggiungibile in appena 12 minuti di funivia dal capoluogo altoatesino, tutti i martedì si tingono di rosa. Non solo l'8 marzo quindi, ma un giorno alla settimana per tutta la stagione sciistica le donne possono sciare spendendo di meno grazie agli sconti del 15% su skipass giornalieri e attrezzatura da sci e una volta sulle piste, dopo la lezione col maestro, 1 aperitivo in baita gratuito e una dolce sorpresa da condividere con le amiche.

Un té con le amiche nel lounge letterario a 1500 metri

Al Silena di Valles, in Val Pusteria, hotel dedicato alla cura del corpo e dell'anima, c'è un angolo molto speciale dove concedersi un tea time con le amiche. È la Haiku Chà-Lounge, un'elegante oasi di silenzio affacciata sulle montagne, con tatami e bassi tavolini di legno su cui fanno bella mostra teiere di ghisa e tazze di porcellana. Qui i tè asiatici, sempre serviti con un rituale speciale, si mischiano agli infusi di erbe altoatesine in un incontro esplosivo tra Oriente e Dolomiti per un tea-break davvero originale, accompagnato dalla lettura di un buon libro da scegliere nel bellissimo lounge letterario accanto alla biblioteca del tè tra gli oltre 1000 libri selezionati. Un angolo di relax esclusivo prima di immergersi nel silenzio e nell'atmosfera ovattata della magnifica spa di oltre 1.500 mq.