Ecco i 5 grafici che spiegano l’agosto più pazzo di sempre sui tassi globali Di record in record nell’ultimo mese il mondo della finanza sta vivendo un paradosso dopo l’altro. Il filo conduttore è la bolla delle obbligazioni con ripercussioni su investimenti e mutui di Vito Lops

2' di lettura

Un’estate così non si dimenticherà facilmente. Basti pensare che a maggio il rendimento del Bund a 10 anni era positivo mentre ieri toccava il minimo storico a quota -0,71%. Poche ore fa si sono azzerati i tassi a 10 anni di Spagna e Portogallo che ad inizio anno pagavano più dell’1%. I paradossi non riguardano solo l’Eurozona - che sta cadendo ufficialmente nelle ultime settimane in quella trappola della liquidità in cui è finito a inizio anni ’90 il Giappone - ma anche gli Stati Uniti. Ieri i titoli a 30 anni hanno toccato il minimo storico all’1,91% e questo punto rendono meno dei titoli a 3 mesi (1,99%).

Di esempi eclatanti di paradossi finanziari che questa estate sta esibendo ce ne sarebbero decine. Abbiamo deciso di evidenziarne cinque.

1) Bond a tassi negativi a quota 17mila miliardi di dollari

Il controvalore dei bond mondiali a tassi negativi - dove il debitore riceve un interesse dal creditore anziché renderglielo - ha raggiunto quota 17mila miliardi di dollari. Ciò vuol dire che un terzo di tutti i bond in circolazione oggi sono finiti sottozero. Fino a poco tempo un quadro del genere era francamente inimmaginabile ed è anche l’effetto collaterale delle politiche ultra-accomodanti delle banche centrali che negli ultimi 10 anni hanno espanso i propri bilanci di 15mila miliardi di dollari.

IL VALORE DEI BOND GLOBALI A TASSO NEGATIVO Valore in miliardi di dollari. (Fonte: Bloomberg)

2) Le aziende europee con rating A si indebitano gratis

Da ieri l’indice Bloomberg euro aggregate corporate A Isma - che misura il costo medio che un’azienda europea con rating “A” sostiene per indebitarsi - è scivolato per la prima volta nella storia a “0”. Ciò vuol dire che per questa categoria di imprese ormai chiedere soldi in prestito non rappresenta più un costo.

I RENDIMENTI DEI BOND AZIENDALI EUROPEI CON RATING A (Bloomberg euro aggregate corporate A Isma) . Fonte: Bloomberg

3) L’indice dei mutui a tasso fisso scivola sottozero

Complice la caduta dei tassi del Bund tedesco (negativi su tutta la curva trentennale) anche gli indici Eurirs - sulla base dei quali vengono calcolate le rate dei mutui a tasso fisso - sono scesi sottozero fino a 20 anni. L’Eurirs a 10 anni - che a inizio anno era allo 0,7% - è scivolato a -0,31%. Ciò significa che questo valore va sottratto (e non più sommato) allo spread deciso dalla banca per calcolare il tasso finale del mutuo