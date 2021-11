Ecco le 5 regioni con più contagi e le province a maggior rischio. Alto Adige e Friuli verso la zona gialla

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allarme è arrivato dagli epidemiologi. Gli ultimi dati indicano «una significativa accelerazione nella diffusione dei contagi che, a parità di condizioni, potrebbe portare tra due settimane 5 regioni a superare la soglia del tasso di incidenza settimanale di 250 casi per 100mila: sono (Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta, Liguria e la provincia autonoma di Bolzano). Altre otto avranno un’incidenza sopra i 150 casi per 100mila». Questa la stima del Gruppo di lavoro ’Made’ dell'Associazione italiana di epidemiologia (Aie).

Più sono i contagi e più alta è la probabilità di ricadute sul sistema ospedaliero. Con relativo rischio di passare in zona gialla (obbligo di mascherine anche all’aperto e capienza dimezzata di teatri, cinema e stadi): un “downgrade” che scatta se si superano entrambe le soglie del 10% di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e del 15% negli altri reparti.

Alto Adige e Friuli verso la zona gialla

In realtà se si guarda agli ultimi dati disponibili, in base alle elaborazioni di Lab24, sono già due i territori sopra i 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Una soglia che prima dell’entrata in vigore dei nuovi parametri, legati soprattutto ai ricoveri, faceva scattare da sola il colore rosso, con chiusura dei negozi oltre che di bar e ristoranti. Si tratta della provincia autonoma di Bolzano (397) e del Friuli Venzia Giulia (265). In particolare in quest’ultima regione sono due le province dove la situazione è fuori controllo: Trieste (record assoluto in Italia contro oltre 600 casi ogni 100mila abitanti) e Gorizia (circa 400). Entrambe epicentro della protesta dei no green pass. L’Alto Adige è a un passo dalla zona gialla con il 9% di ricoveri in terapia intensiva e il 15% negli altri reparti. Ma la situazione è grave anche in Friuli con il 13% in terapia intensiva e il 12% negli altri reparti.

Veneto, Liguria, Lazio oltre 100 contagi ogni 100mila abitanti

Trend in costante peggioramento anche in Veneto (136 casi ogni 100mila abitanti) dove la provincia più colpita resta quella di Padova (167). In regione i ricoveri sono in crescita costante ma il fronte ospedaliero è ancora sotto controllo (6% terapia intensiva e 5% gli altri reparti). Superano quota 100 anche la Liguria (118) e il Lazio (105). In particolare in Liguria preoccupa il dato di La Spezia con 235 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Mentre nel Lazio è Rieti la provincia che fa registrare l’incidenza più alta (142). Ma i numeri sono in rapido peggioramento anche a Roma (105) . Nel Lazio i ricoveri in terapia intensiva sono saliti all’8 per cento. Mentre negli altri reparti sono stabili al 9 per cento.

Le altre regioni con casi in crescita

Fin qui le prime 5 regioni per contagi. A quota 100 le Marche. Qui è stata raggiunta la soglia critica per le rianimazioni (siamo al 10%) mentre in area medica i posti letti occupati sono in salita a quota 7 per cento. E la situazione peggiora anche in Emilia Romagna (97 casi settimanali ogni 100mila abitanti), in Campania (94) e Valle d’Aosta (92). In particolare, in Emilia Romagna preoccupa la situazione a Forlì-Cesena (225 contagi ogni 100mila abitanti).