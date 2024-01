9 azioni a sconto con utili in crescita nel 2024 a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’anno che abbiamo appena messo alle spalle è stato di forte crescita per i principali indici azionari. Se si esclude il -14% di Hong Kong (la Borsa cinese è in calo da quattro anni di fila ed è un caso a parte in questo momento) tutti i principali listini azionari hanno messo il turbo. A Wall Street l’S&P 500 è salito del 26%, ancor meglio il tecnologico Nasdaq salito del 44%. Molto bene anche le Borse europee.

Il rialzo però è stato perlopiù guidato da pochi titoli. Negli Usa sono state le “magnifiche 7” a fare la parte del leone, cavalcando prepotentemente l’euforia per i possibili sviluppi futuri dell’intelligenza artificiale generativa.

Uno degli aspetti critici che si può nascondere dietro l’eccezionale rialzo dello scorso anno è stata la sua distribuzione. Non tutte le società quotate hanno preso parte a questo scatto allo stesso modo. Di quel 26% messo a segno dall’S&P 500 il 16% è stato apportato dalle “magnifiche 7” (Apple, Amazon, Google, Microsoft, ecc.) e solo il 10% da tutte le altre 493. A conti fatti è stato un rialzo poco partecipato. Questa scarsa ampiezza del movimento sarebbe stata ancora più evidente se non ci fosse stato il rally di Natale che, in particolare da metà novembre, ha visto tornare i capitali sulle società a medio-piccola capitalizzazione, quelle che per tutto il 2023 erano rimaste al palo. E così il Russell 2000, l’indice che ingloba questa tipologia di aziende che fanno parte della street economy statunitense, è passato in poche settimane da una performance piatta a +14%.

Nel complesso però resta l’amaro in bocca di un anno in cui tante aziende non hanno partecipato a gran parte del movimento rialzista. Società che tecnicamente, qualora dovessero registrare utili crescenti nel 2024, potrebbero risultare sottovalutate. Su questo fronte la Cnbc elabora uno sorta di screener che individua le società più a sconto del momento. Rientrano in questa categoria quei titoli di aziende che hanno a)un rapporto tra il prezzo di mercato e gli utili attesi per i prossimi 12 mesi inferiore a 21; b) attesa di utili per azione in crescita (eps) di almeno il 20% per l’anno a venire; c) una media di giudizi “buy” da parte degli analisti che le seguono di almeno il 50% sul totale dei rating.

Ponendo questo filtro alle 500 aziende del principale indice di Wall Street, ne fuoriescono nove: quattro appartengono al settore finanziario (Arch capital group, Bank of New York Mellon, Jp Morgan Chase e Paypal) tre al settore energetico (Halliburton company, Schlubmberger, Targa resources), una al comparto industriale (Deltra Airlines) e una a quello di servizi di comunicazione (Match group).