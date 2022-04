Ecco gli assenteisti del Parlamento: bucano oltre il 30% delle votazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Alla conclusione della diciottesima legislatura manca ormai meno di un anno, al netto di un eventuale, repentino stop in corsa. Ma in quello che è ormai considerato il Parlamento dalle porte girevoli, con cambi di casacca senza soluzione di continuità, non sembrano destinati a manifestarsi colpi di reni di fine mandato nelle presenze in Aula per votare i provvedimenti in arrivo. Comprese le riforme considerate strategiche dal governo Draghi, come la legge annuale sulla concorrenza o la delega fiscale, o i decreti legge resi necessari dalle tante emergenze: dal conflitto russo-ucraino alla crisi energetica e all'epidemia tutt'altro che esaurita.

L'assenteismo continua ad apparire come una sorta di vizio consolidato. Dall'analisi dei dati di Montecitorio e Palazzo Madama, e dall'ultima rilevazione di OpenPolis, aggiornata al 5 aprile, emerge che circa un quarto dei senatori e deputati (244 per la precisione) è inserito in una fascia di mancate partecipazioni alle votazioni che oscilla tra il 15 e il 30%. Con ben 115 parlamentari assenti più del 30% delle volte, 22 dei quali con punte superiori al 60 per cento. E la lista dei deputati scarsamente propensi a presentarsi nei due emicicli in occasione delle votazioni elettroniche è guidata dalla forzista Michela Vittoria Brambilla (con un tasso di assenteismo record del 99,1%), mentre tra i senatori formalmente il primato spetta al leghista Fausto De Angelis, che è però in carica da pochissime settimane dopo essere subentrato alla dimissionaria Tilde Minasi, ma di fatto i più assenteisti sono il Dem Tommaso Cerno e Niccolò Ghedini, sempre di Fi.

Loading...

Marta Fascina, Giorgia Meloni, Enrico Letta, Ignazio La Russa e Matteo Renzi nella “top15” degli assenteisti

Alla Camera nella lista dei 15 deputati poco attratti dalle votazioni in Aula, c'è un nutrito gruppetto di forzisti, del quale, oltre a Brambilla, fanno parte, tra gli altri, Antonio Angelucci (96,4% di mancate presenze) e Marta Antonia Fascina, l'attuale fidanzata del leader di Fi, Silvio Berlusconi, che al 5 aprile è risultata assente al 72,4% delle votazioni. Ma nell'elenco ci sono anche Vittorio Sgarbi (con un tasso di assenteismo del 79,5%), e i leader di Fdi, Giorgia Meloni (62,3%) e del Pd, Enrico Letta (75%), rientrato però da pochi mesi in Parlamento. Al Senato nella ”top 15”, dopo De Angelis (98,3% sulla base dell'ultima rilevazione di OpenPolis), Cerno (65,4%) e Ghedini (63,95), compaiono anche i nomi di Ignazio La Russa (Fdi), Stefania Craxi (Fi), Emma Bonino (+Europa-Azione ma inserita nel Gruppo Misto) e del leader di Iv, Matteo Renzi.



L'attrazione dell'assenza dal voto più diffusa tra i deputati che tra i senatori

La percentuale media delle assenze dei parlamenti dai voti è del 15,3%, ma la tendenza di deputati e senatori a non essere presenti in Aula non è la stessa: il livello di assenteismo è significativamente più elevato a Montecitorio (18,2%) rispetto a Palazzo Madama (7,8%). Al Senato, tra l'altro, tutti i parlamentari rientrano nella fascia compresa tra lo 0 e il 15% di assenze: soltanto 50 senatori fanno registrare un tasso di assenteismo superiore.



È Fi il Gruppo meno presente alla Camera, mentre al Senato spiccano il “Misto” e Iv

Alla Camera il Gruppo parlamentare meno affezionato all'Aula è quello di Forza Italia con una percentuale media di mancate partecipazioni alle votazioni elettroniche del 30%. Più o meno a ruota seguono il Gruppo Misto (24,1%) e quello di Liberi e uguali (22,8%). I deputati più assidui al momento del voto sono, al netto dei molti abbandoni, quelli Movimento 5 stelle(assenze medie del 12,6%). Al Senato invece a mancare il più delle volte all'appello e il Gruppo Misto (un tasso medio di mancate presenze del 16,1%), dove però confluiscono alcuni senatori a vita che, anche per motivi legati all'età e allo stato di salute, non garantiscono sempre un elevato livello di partecipazione alle votazioni. Ad assentarsi con una certa frequenza al momento del voto in Aula sono anche i componenti del Gruppo di Iv (nel 12,5% dei casi) e di Fdi (11,9%), mentre quelli della Lega risultano i più presenti.