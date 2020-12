Ecco le banche, le assicurazioni e le società finanziarie che assumono L'elenco delle principali aziende del settore finanziario che cercano persone da inserire nel proprio organico, in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie

(theaphotography - Fotolia)

L'elenco delle principali aziende del settore finanziario che cercano persone da inserire nel proprio organico, in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie

2' di lettura

Sono diverse le posizioni aperte in aziende finanziarie che non hanno smesso di assumere nonostante la pandemia e che offrono opportunità occupazionali e di carriera in banche, assicurazioni e finanza. Ciò che vi proponiamo qui è un elenco di posizioni aperte, nella rubrica in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie.LinkedIn è la piattaforma social specializzata nel recruiting, ricerca personale, formazione e lavoro, in cui potrete trovare direttamente il link per candidarvi alle posizioni indicate dalle società qui citate.

Citi cerca un/una investment banking, placement analyst (EMEA) a Milano;



Loading...

BNL (Gruppo BNP Paribas) assume un/una branch manager - direttore/direttrice di filiale;



ING è alla ricerca di consulenti finanziari;



Banco Santander guarda all'inserimento di business analyst, specialist bilancio e non solo.