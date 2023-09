Premierato e norma anti ribaltone: ecco la bozza di riforma della Costituzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Solo tre articoli per introdurre nella nostra Costituzione la rivoluzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio senza toccare formalmente i poteri del presidente della Repubblica. Nella bozza che il Sole 24 Ore ha potuto visionare messa a punto dal governo sono al momento più le cose che non ci sono rispetto a quelle che ci sono: non c’è l’istituzionalizzazione del vicepremier, non ci sono i poteri di nomina e revoca dei ministri in capo al premier, non c’è la sfiducia costruttiva alla tedesca. E’ un testo snello, che tocca pochissimi articoli della Costituzione, ma che se andrà in porto cambierà completamente il processo democratico nel nostro Paese.

La proposta di riforma costituzionale del governo prevede che le elezioni avvengano con una scheda unica in cui si dà il voto a una delle liste che sostengono il candidato premier e al candidato stesso.

La norma anti ribaltone

C’è poi una differenziazione tra la fiducia iniziale data dal Parlamento al premier eletto e quanto può accadere nel corso della legislatura. Subito dopo le elezioni il presidente della Repubblica incarica il premier eletto e lo manda di fronte alle Camere: se non dovesse raggiungere il numero di voti necessari per la fiducia il presidente della Repubblica può reincaricarlo una seconda volta, ma se anche in questo caso non ottenesse la fiducia si dovrebbero sciogliere le Camere e riandare subito di fronte agli elettori. Nel corso della legislatura, invece, in caso di “cessazione dalla carica” del premier, il Parlamento può proporre un sostituto purché sia espressione della stessa maggioranza uscita dalle elezioni con l’aggiunta eventuale dei parlamentari che avevano già votato la fiducia a inizio legislatura.

A differenza di quanto avviene in Germania con la sfiducia costruttiva, dunque, la maggioranza non può cambiare. Anche se nel testo si parla solo di “cessazione dalla carica”, si può desumere che la carica cessa in caso di morte, impedimento o dimissioni anche in seguito a voto di sfiducia. E’ la cosiddetta fiducia costruttiva già presente nella riforma Berlusconi-Bossi del 2005 poi bocciata dagli italiani al referendum confermativo del 2006.

Arma a doppio taglio

Si tratta di una sorta di clausola antiribaltone per impedire cambi di maggioranza in corso o le famigerate “campagne acquisti, spiegano fonti governative. Eppure, come sottolinea il costituzionalista ed ex parlamentare del Pd Stefano Ceccanti, è un’arma a doppio taglio in quanto renderebbe il premier ricattabile da parte dei partiti della coalizione, soprattutto da quelli minori: «Il problema è se vogliamo dare al premier strumenti per disciplinare la maggioranza o se vogliamo istituzionalizzare il conflitto nella maggioranza... la cosiddetta fiducia costruttiva, limitata alla sola maggioranza, dà a quel punto a ciascun partito della coalizione il potere non solo di crisi ma di portare a scioglimento anticipato».