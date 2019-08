Ecco la Bugatti Centodieci, hypercar da 9 milioni. E un omaggio alla storica EB 110 Super Sport di Corrado Canali

Le prime immagini comparse in rete provengono da un servizio fotografico realizzato probabilmente nella fabbrica di Campogalliano e mostrano la nuova Bugatti in edizione limitata che verrà svelata alla Monterey Car Week in California.

La vettura sembra essere basata sulla Chiron anche se dispone di un'inedita carrozzeria che riproduce in chiave più moderna l'aspetto della famosa Bugatti EB110 Super Sport. Davanti propone una griglia a ferro di cavallo molto più piccola di quello utilizzata sul Chiron, ma di dimensioni più simili al piccolo ferro di cavallo dell'EB110 storica.

Inoltre ci sono prese d'aria rimodellate e uno splitter anteriore in fibra di carbonio. Non passano, inoltre, inosservati anche fari a Led orizzontali davvero molto sottili. Per quanto riguarda l'aspetto laterale della vettura è altrettanto audace rispetto alla EB 110 a cui si ispira oltre ad includere ruote bianche e nere che pinze dei freni rosse.

Probabilmente il dettaglio più evidente che ricorda l'EB110 Super Sport “storica” è la presenza di cinque piccoli ritagli circolari sistemati direttamente dietro i finestrini laterali. Dietro, infine, si nota una grande ala fissa.

Recenti indiscrezioni lasciavano intendere che la produzione di EB 110 Hommage, così potrebbe chiamarsi la vettura, potrebbe essere limitata a sole 10 unità in tutto il mondo ciascuna delle quali offerta ad un prezzo di circa 8,9 milioni di dollari.