Iveco: arriva Nikola Tre, il camion a emissioni zero

Saranno prodotti in Europa i nuovi modelli sia elettrici con batterie a ioni di litio sia quelli a idrogeno anche se è ancora troppo presto per capire in quale stabilimento. La linea Iveco S-Way ha la sua base produttiva in Spagna, mentre i veicoli commerciali medi e quelli leggeri sono prodotti in Italia, ma molto dipenderà dalla capacità dei mercati di assorbire la nuova linea a zero emissioni.

L’obiettivo dell’operazione è di «rompere gli schemi sul mercato del trasporto pesante», come sottolinea Milton, mettendo in campo due motorizzazioni con autonomia fino a 500 chilometri per la versione elettrica a batteria e fino a mille chilometri per quella a idrogeno con celle a combustibile.

«Saremo in grado di pareggiare e superare le performance del Diesel» sottolinea Gerrit Marx. Il modello della futura rete di distribuzione di idrogeno, a cominciare dall’Europa, sarà costruito sulla base di quanto già realizzato da Cnh con i distributori di gas naturale. Basteranno però, questa è la stima, settanta stazioni per coprire l’intera rete europea e 10-15 minuti per fare il pieno.

«Abbiamo già ricevuto molti ordini per Nikola Tre, più di quanto siamo in grado di produrne al momento, in particolare Germania, Norvegia e Italia» ha detto il ceo di Nikola Trevor Milton, che ha poi spiegato che il nome scelto dalla società, con base in Arizona, si ispira all’inventore Nikola Tesla, esattamente come il nome scelto da Elon Musk. Naturale allora la domanda: Volete diventare la Tesla dei Truck? «Vogliamo fare nel mondo dei camion qualcosa di mai fatto prima» la risposta.

