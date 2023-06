Ecco che cosa pensano manager e lavoratori dell’AI generativa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un tema di grande trasformazione e trasversale a tutti i settori: la pubblicazione di ChatGpt ha reso l'intelligenza artificiale accessibile a tutti, democratizzando una tecnologia che dirompente lo è da anni e che fino a oggi è stata applicata in modo verticalizzato. «Gli algoritmi di AI generativa ci stanno portando un gradino avanti, verso un'adozione generalizzata e generalista di uno strumento che fa delle avanzate capacità di auto apprendimento il plus principale e che rimane un tema complesso, perché la sfida a cui siamo chiamati è quella di un'intelligenza da allenare, comprendere e gestire. Parliamo di uno spazio in rapida evoluzione, il cui impatto si sente già oggi negli ambienti lavorativi, e non è certo un caso che vi sia grande confronto all'interno delle imprese sulle modalità d'uso dell'AI, sulla natura e la struttura dei dati da elaborare e sulla qualità dei risultati prodotti dai tool generativi».

L’indagine di BCG X

Il quadro descritto da Enzo Barba, Partner di BCG X, ha fatto da prologo alla presentazione di una ricerca (“AI At Work: What People Are Saying“) che la società di consulenza americana ha condotto su circa 13mila fra leader, manager e dipendenti in 18 Paesi del mondo per capire che cosa pensano le figure aziendali dell'intelligenza artificiale di nuova generazione e del suo impatto sul lavoro. Che cosa è cambiato rispetto al 2018, quando Boston Consulting Group ha tastato per la prima volta il polso delle aziende sulle aspettative legate a questa tecnologia? Come è cambiata la percezione di addetti e management rispetto ai cambiamenti che già prometteva allora sul modo di lavorare di un'organizzazione?

A detta della ricerca, i sentimenti dei lavoratori rispetto all'avvento dell'intelligenza artificiale e della GenAI sono contrastanti e variano anche notevolmente in funzione del ruolo e dell’anzianità dei soggetti rispondenti e del Paese di riferimento. Uno dei parametri oggetto di studio è l'ottimismo verso l'impatto di queste tecnologie, che si è confermato un sentimento sempre più diffuso, crescendo di 17 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione e salendo complessivamente al 52% di tutti gli intervistati. L'Italia, in proposito, risulta essere il Paese europeo che professa maggiore positività circa i possibili effetti dell'AI generativa con poco meno di sei su dieci (il 58%) rispondenti tricolori che si esprimono in questo senso, mentre solo il 28% si dichiara preoccupato.

Maggiore maturità sulla tecnologia

Secondo Paola Scarpa, Managing Director and Partner di BCG X, si tratta di un indicatore che riflette un approccio all'innovazione più maturo e partecipato circa i benefici che può portare in dote la tecnologia. Al cospetto di un 39% di addetti convinto del fatto che il proprio lavoro non esisterà più in futuro a causa della diffusione dell’intelligenza artificiale (la percentuale su scala globale scende al 36%) vi è una forte consapevolezza che la propria professione debba essere oggetto di ripensamento e trasformazione (è di questa idea il 77% del campione italiano) e la convinzione che i vantaggi legati all'adozione di questa tecnologia siano superiori ai rischi (lo pensano il 78% dei lavoratori della Penisola e il 71% su scala globale).

È interessante notare come, all’interno delle organizzazioni oggetto di indagine, i leader senior siano le figure che utilizzano più spesso strumenti di AI generativa (l'80% degli intervistati di questo cluster dichiara di farlo in modo regolare sia in ambito lavorativo che personale) e di conseguenza anche meno preoccupati rispetto ai dipendenti: solo un quinto di questi ultimi è infatti abituato a operare con questi nuovi strumenti di lavoro e solo nel 42% dei casi dichiarano di essere ottimisti circa il loro impiego.