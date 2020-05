Ecco Checklist24, il tool per scoprire quali aiuti puoi avere Un’iniziativa del Sole 24 Ore insieme a Fulcri srl. Una sezione dove troverai quotidianamente nuove checklist che guideranno attraverso le molteplici misure del Governo

Il decreto legge rilancio introduce nel nostro sistema un nuovo pacchetto enorme di disposizioni che spaziano dal Fisco al lavoro, dagli aiuti alle imprese ai bonus per i lavoratori autonomi e i professionisti, dalle misure a vantaggio delle famiglie per arrivare alle disposizioni sull'ecobonus al 110 per cento.

A questo punto è necessario trovare una bussola per muoversi all'interno delle nuove disposizioni.

Checklist24 è uno strumento semplice che consente di orientarsi tra le previsioni del decreto rilancio (e degli altri decreti emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica), permettendo di scoprire se si ha diritto o meno ai vari benefici ivi previsti.

Le checklist, semplici percorsi guidati, sono divise per aree e soggetti interessati (famiglia, lavoratore autonomo e impresa) e sono costantemente aggiornate.

