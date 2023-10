Ecco chi è Mimmo Lucano, per tutti Mimì Capatosta

A Cutro sfila la croce di legno fatta coi resti del barcone

La filoxenia

Gli è venuto tutto molto naturale: Lucano, che di suo è un uomo generoso, dice che ha imparato il valore della solidarietà e della condivisione, dalle comunità bracciantili. Ma forse la sua attitudine all’ospitalità, arriva da più lontano: Riace è un pezzo di Calabria Greca, dove si praticava – e si pratica ancora - la filoxenia, una forma di accoglienza che esprime amore per il forestiero. Non è un caso, forse, che l’esperienza del Villaggio Globale si sia realizzata in quei territori.

Sindaco dal 2004

Nel 2004 Mimmo Lucano si è candidato alle elezioni comunali. Suo padre Roberto, maestro elementare, non l’ha votato. Lo riteneva troppo ribelle. Avrebbe imparato con il tempo ad apprezzare suo figlio. Negli anni è diventato il suo più grande sostenitore. È morto a 94 anni, nel 2020, e Lucano era già nell’occhio del ciclone dell’inchiesta Xenia condotta dalla procura di Locri.

Mimì Capatosta

A Riace, dove Lucano è stato sindaco fino al 2018, lo chiamano Mimì Capatosta, perché è un testardo. Anche un visionario. E di sicuro è stato un amministratore molto disorganizzato: la meticolosità della burocrazia non è il suo forte. Lo ammette pure lui che, travolto dai flussi continui di migranti, troppi, anche 600 alla volta, qualche errore amministrativo lo ha commesso. Ma alcuni li rivendica. Come il documento rilasciato a un bambino eritreo e alla sua giovane madre: senza carta di identità, il piccolo di pochi mesi, che aveva bisogno di cure mediche urgenti, non avrebbe potuto rivolgersi alla sanità pubblica.

La condanna di Mimmo Lucano a 13 anni. L'ex sindaco di Riace: "Inaudito, aspettavo l'assoluzione"

«Rifarei tutto»

Nel 2010 è terzo nella World Mayor, un concorso mondiale organizzato da City Mayors Foundation che ogni due anni stila l’elenco dei migliori sindaci del mondo. Nel 2016, è risultato fra i leader più influenti del mondo nella classifica della rivista americana Fortune. Nello stesso anno Papa Francesco gli ha inviato una lettera per ringraziarlo «per il suo operato intelligente e coraggioso a favore dei nostri fratelli e sorelle rifugiati». In molti ritengono che tutta quella visibilità gli abbia nociuto. Ma il suo mantra è «rifarei tutto». Ha affrontato gli anni del processo e della condanna alternando momenti di chiusura ad altri di fiducia, supportato da una rete globale di attivisti per i diritti mani, artisti, intellettuali, politici, uomini di diritto, che non lo ha mai abbandonato. «Non mi fa paura l’entità della pena – ripeteva in ogni occasione – mi fa paura solo il tentativo di delegittimazione morale. Io quello non lo posso accettare, perché sarebbe come la morte, dentro». Oggi Mimmo Lucano è felice: non ha più paura.