Ecco chi è Sam Altman, l’inventore di ChatGPT

«Occuparsi troppo di ciò che pensano gli altri fa di te una pecora. Essere fraintesi non è una debolezza ma una forza. Tu e un gruppo di ribelli avete lo spazio per risolvere un importante problema che in altro modo non potrebbe essere risolto». Nel suo blog blog.samaltman.com, Sam Altman dice come la pensa su tutto e a proposito dell’occuparsi troppo di ciò che pensano gli altri cita «le memorabili parole di Coco Chanel: “Non mi interessa ciò che pensi di me. Io non ti penso affatto”».

Samuel Altman, 37 anni, nato a Chicago ma cresciuto a Saint Louis, studente di computer science e matematica alla Stanford University, è il creatore di Chat GPT, il chatbot che dimostra gli impressionanti passi fatti nel campo dell’Intelligenza Artificiale di largo consumo. Un modello di linguaggio che può scrivere una lettera o una canzone o un compito al posto tuo e che è già stata vietata nelle scuole di New York.

L’ambizione

Altman pensa a un’intelligenza artificiale per il «bene dell’umanità». Ha ricevuto il suo primo Mac a otto anni e presto, racconta la madre dermatologa, imparò a smontarlo e rimontarlo alla perfezione. Quattro anni fa aveva dichiarato la sua ambizione: «Imitare il cervello umano». Così si è concentrato sulla «A.G.I. l’Artificial General Intelligence intesa come una macchina che può fare qualsiasi cosa faccia il cervello. Il mio obiettivo in OpenAi è creare una A.G.I. largamentente vantaggiosa».

E proprio da OpenAi parte la rivoluzione, un laboratorio di ricerca creato con Elon Musk, suo amico, che presto abbandona il lab per seguire i progetti di intelligenza artificiale all’interno di Tesla. Per seguire bene OpenAI, Altman si dimette invece da presidente di Y Combinator, una società di venture capital che ha investito in più di 1.400 startup tra cui Airbnb, Reddit, Dropbox e Stripe. Prima di Y Combinator ha fondato Loopt, un social network che poi vende per 43 milioni di dollari.

I rapporti con Microsoft

Preliminari del classico genio della Silicon Valley che ha già un’idea da giovane e intorno ai trent’anni è già a capo di un importante progetto. Altman crea OpenAI come non profit, salvo poi convertirsi velocemente al for profit e cercare in maniera aggressiva finanziatori. Li trova. In OpenAI, da cui nasce ChatGpt, Microsoft investe un miliardo nel 2019, poi altri due miliardi secondo fonti del New York Times, ora l’azienda guidata da Satya Nadella sarebbe pronta a investire altri 10 miliardi, cifra che potrebbe cambiare ma che dimostra come Microsoft abbia tutta l’intenzione di incrementare il vantaggio tecnologico sulle altre aziende di Big Tech come Amazon, Apple, Google. Vantaggio che non aveva da 20 anni.