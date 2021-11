Ecco a chi spetta controllare il green pass dei lavoratori nel condominio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. In un condominio ci sono unità immobiliari adibite a studi e uffici di aziende con personale dipendente. Pertanto l'entrata principale, i corridoi, le scale e gli ascensori sono utilizzati non solo dai condòmini ma anche dai lavoratori alle dipendenze delle aziende e degli studi. Chi deve controllare il green pass di questi soggetti? Solo il datore di lavoro o l'incaricato dell'azienda/studio, oppure il condominio dovrà incaricare un addetto comune per il controllo all'ingresso principale?

G.S. - Padova

Risposta. In base all'articolo 3, comma 1, del Dl 127/2021 (che introduce l'articolo 9–septies nel Dl 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge 87/2021), chiunque esegue un'attività lavorativa nel settore privato può accedere al luogo in cui svolge tale attività

se possiede ed esibisce su richiesta la certificazione verde Covid–19; il controllo del green pass spetta al datore di lavoro. Pertanto, chi ha un rapporto di lavoro dipendente

con il condominio – per esempio l'addetto alla portineria o alle pulizie o alla sorveglianza – deve esibire il green pass all'amministratore. Riguardo, invece, ai lavoratori che svolgono la propria attività come dipendenti di un ufficio o di uno studio professionale situati all'interno del condominio, il controllo del green pass di questi soggetti spetta ai rispettivi datori di lavoro. In ogni caso, anche in assenza di una norma specifica che preveda la designazione di un addetto per il controllo del green pass di chi transita negli spazi comuni del condominio, è opportuno che l'amministratore chieda, alle imprese con dipendenti che lavorano in uffici all'interno del condominio, il rilascio di una dichiarazione scritta attestante che tali dipendenti sono muniti di green pass. Si evidenzia infine che pure l'amministratore, in quanto libero professionista, dev'essere fornito del certificato per poter accedere al condominio e resta valido – per lui e per tutti i condòmini – l'obbligo di rispettare le precauzioni, mascherina compresa, previste dalle norme in vigore.

