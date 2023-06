Ecco i cibi che battono l’inflazione: più vendite di superproteici e senza lattosio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Alimenti ricchi in proteine e in sali minerali; senza lattosio o senza uova; o con poco zucchero. Sono poche le categorie di prodotti alimentari che crescono anche in termini di quantità vendute nei supermercati e non solo in termini di euro spesi (per effetto dell’inflazione). Il trend generale per quel che riguarda il carrello della spesa è infatti confermato anche dall’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy: scontrini più cari, ma meno quantità nel carrello. Con le poche eccezioni di cui sopra, ma anche con ampiezze del fenomeno differenti a seconda delle macrocategorie analizzate e dei prezzi.

«La storica e radicata difesa della qualità del cibo messa in atto dagli italiani ha faticato a reggere l’urto dei fenomeni così impattanti che hanno caratterizzato gli ultimi 12 mesi – spiega Marco Cuppini, research and communication director di GS1 Italy –. Sono aumentati i prezzi e si è cominciato a vedere in modo netto come siano diminuiti i volumi, anche se in maniera diversa fra fasce di prezzo, con quella più bassa che ha mostrato la maggior sofferenza».

Loading...

Non tutti i prodotti hanno subìto però dei tagli nelle quantità acquistate: «Tra i principali panieri analizzati dall’Osservatorio Immagino – continua Cuppini – i claim relativi al basso tenore di zuccheri, alla ricchezza in proteine e all’assenza di lattosio hanno aumentato le vendite anche in volume e non solo a valore. Evidentemente le caratteristiche di questi prodotti sono talmente importanti per i consumatori da non modificarne i comportamenti di acquisto».

Più nel dettaglio qui di seguito i risultati sintetici dei nove panieri (su 12 totali) riguardanti il food (a loro volta suddivisi in sottocategorie, il report integrale è consultabile sul sito di Immagino Gs1).

I prodotti che richiamano sul packaging l’idea di “Italianità” (25.409 quelli analizzati, 8 tra claim, icone e indicazioni geografiche europee) nel 2022 hanno raggiunto un valore di 10,4 miliardi di euro di vendite, il 6,1% in più in termini di valore (incassi) ma per un corrispondente calo del 5% in quantità.