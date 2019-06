Ecco le cifre del «modello Milano»: recuperati dal Fisco 1,8 miliardi di Angelo Mincuzzi

Più di 1,8 miliardi di euro pagati al Fisco da 34 grandi società nell'ultimo anno e mezzo. Eccole le cifre ufficiali del “modello Milano”, nato dall'intuizione del procuratore della Repubblica Francesco Greco e sviluppato grazie a una sinergia inedita tra la Procura milanese, il Nucleo di polizia economico finaziaria della Guardia di Finanza di Milano e l'Agenzia delle Entrate.

Le cifre le ha snocciolate il comandante interregionale dell'Italia nord-occidentale della Gdf, il generale Giuseppe Vicanolo, in occasione della cerimonia milanese per il 245° anniversario della fondazione del corpo della Guardia di Finanza. «Dietro questi numeri - ha spiegato Vicanolo - c'è un grande lavoro di squadra che da alcuni anni la Procura della Repubblica di Milano ha impostato con eccezionale chiarezza strategica, coordinando al meglio le capacità operative del nostro Nucleo di polizia economico finanziaria e dell'Agenzia delle Entrate, in modo da assicurare linearità di azione, tempestività e coerenza di sistema».



Il record del caso Gucci

Nella “rete” del modello Milano è incappato per ultimo il gruppo francese della moda Kering, che verserà al Fisco entro la fine dell'anno 1,25 miliardi di euro, in seguito a una verifica fiscale che aveva portato alla luce un'evasione d'imposta di 1,3 miliardi. Quello di Kering, proprietaria del marchio Gucci, è stato il secondo accordo fiscale più alto di sempre nel mondo. Il primo era stato firmato nel 2012 dal colosso farmaceutico britannico GlaxoSmithkline che aveva versato 3 miliardi di dollari per chiudere una causa per frode intentata dal Dipartimento alla Giustizia americano.



E prima di Kering, sempre grazie al “modello Milano” era stata la volta di alcuni colossi del web come Google, Apple, Facebook e Amazon mentre il gruppo bancario Mediolanum ha pagato 78 milioni di euro.



L’evasione all’estero