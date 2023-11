Ecco come la Cisl vuole promuovere la partecipazione dei lavoratori nelle aziende

Agevolazioni fiscali per imprese e lavoratori che promuovono modalità partecipative

Vengono poi regolati la partecipazione organizzativa e quella consultiva, i premi per l’innovazione e l’efficienza, gli obblighi formativi dei dipendenti coinvolti nelle diverse forme di co-decisione.Nel merito, si prevedono agevolazioni fiscali per i dipendenti e le imprese che promuovono modalità partecipative. In particolare per i lavoratori diventerebbero deducibili le spese per un piano di partecipazione finanziaria fino a un massimo di 10 mila euro l’anno e i premi per l’innovazione. Analoghe deduzioni sarebbero possibili per le aziende che promuovono i piani di partecipazione finanziaria con gli stessi limiti per ogni lavoratore e dell’intero valore delle azioni in caso di assegnazione gratuita ai dipendenti.

Coperture per finanziare gli incentivi dagli illeciti edilizi

Presso il Cnel si prevede la creazione di una «Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori» e l’istituzione di un «Garante della sostenibilità sociale delle imprese» all’interno del ministero del Lavoro. Per la copertura de gli oneri – calcolati in 50 milioni di euro – la Cisl propone di attingere dal «Fondo per interventi strutturali di politica economica (legge 282/2004)» alla voce «Definizione degli illeciti edilizi», in pratica dai soldi del condono edilizio.





