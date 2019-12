Ecco come comprare gli ultimi regali di Natale senza uscire di casa Che cosa fare se mancano poche ore allo scambio dei doni e si è ancora a mani vuote? Ecco qualche consiglio last minute per rimediare senza dover andare in giro per negozi di Francesca Milano

C’erano le ultime cose da fare in ufficio, c’erano i bambini da portare alla festa della scuola, e poi c’era quella visita medica prenotata da tempo, e quel film imperdibile al cinema, e quell’amica da rivedere dopo tanto tempo. C’era la pigrizia, c’era il maltempo, e c’era ancora un sacco di tempo.

E adesso, improvvisamente, di tempo non ce n’è più: Natale è alle porte e tu non hai ancora finito di comprare i regali.

Che cosa fare se mancano poche ore allo scambio dei doni e si è ancora a mani vuote? Ecco qualche consiglio last minute per rimediare senza uscire di casa.



Abbigliamento

Moltissime grandi catene di abbigliamento e accessori offrono la possibilità di regalare gift card elettroniche: basta scegliere l’importo e la data e l’orario esatto in cui si vuole che il destinatario riceva la mail. Si parte da un minimo di 15 euro su sito di H&M ai 30 euro di Zara o di Calzedonia. Siti come quello di Intimissimi o come il multimarca Zalando permettono di regalare buoni da almeno 50 euro. Il messaggio di auguri, così come la grafica della cartolina “virtuale”, è personalizzabile.



Musica e serie tv

Niente più cd né dvd: musica e video adesso si regalano in streaming. E per farlo basta mettersi per qualche minuto davanti al pc, non è necessario andare in negozio. Le piattaforme come Spotify e Netflix propongono abbonamenti per tutte le tasche: si parte da 10 euro per Spotify e 15 per Netflix. L’acquisto della gift card può essere fatto anche attraverso il sito Regalodigitale.info, dove si trovano anche carte regalo da usare su Amazon, su Apple, su Xbox, Playstation, Volagratis e Google Play.

Corsi

È l’anno delle “esperienze”, lo dicono tutti. I regali più apprezzati non sono oggetti tangibili, ma occasioni per dedicarsi alle proprie passioni. Basta digitare sui motori di ricerca le parole giuste per trovare gift card per corsi di cucina, corsi di formazione, di lingua, di canto o sportivi.