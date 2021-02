Ecco come un condominio di 300 appartamenti passa da inefficiente a green con esborso minimo dei proprietari

I dettagli. Ecco i dettagli del progetto, che Il Sole 24 Ore è in grado di divulgare in esclusiva. Tra i dati tecnici di rilievo, si tratta di circa 40.000 mq di ponteggi e 8,55 chilometri di sviluppo degli impalcati. Le facciate che saranno oggetto di efficientamento energetico sono pari a 27mila metri quadrati e gli isolamenti si estendono per 17mila mq, di cui 11mila di facciata, 3.500 in copertura e 2.500 di zona comune. In aggiunta, circa 5.400 mq di serramenti, di cui 4.000 per gli appartamenti, 1.100 per le scale, 300 di serramenti in legno delle zone comuni.

Il condominio Teodosia è stato progettato nel 1971 dall'architetto Eraldo Martinetto e comprende 286 unità immobiliari per un totale di 800 persone residenti e una superficie globale degli appartamenti di 36.500 metri quadrati. Insomma, da questi numeri traspare in maniera evidente l'ambiziosità del progetto e l'importanza a livello di esempio-pilota per l'intero Paese.

L'abbattimento di CO2 è pari a 300 tonnellate all'anno, pari alla capacità di assorbimento di 15mila alberi ad alto fusto. La riduzione di emissioni di CO2 che comporta questo intervento equivale, in termini ambientali, a una piantumazione di alberi tale da incrementare del 15% l'attuale patrimonio vegetale della Città di Torino (gli alberi censiti nelle aree di verde pubblico sono circa 115mila).

I valori. Il valore complessivo dell'intervento è di circa 15 milioni di euro, dove è prevalente la quota relativa all'ecobonus 110% finalizzata all'efficientamento energetico, con importi minori collegati relativi alla fruizione del bonus facciate 90% e del bonus 50% per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento. È quindi prevista una piccola quota a carico dei condomini, spiegano dalla società, che sarà ripagata negli anni dalle riduzioni dei consumi.

La quota e i risparmi sono difficilmente riassumibili, in quanto ovviamente variano a seconda dell'appartamento posseduto, ma di certo quanto è da sborsare è molto lontano dai 52mila euro di media che si otterrebbero dividendo i 15 milioni per il numero di appartamenti. «Il progetto Teodosia - commenta Ciro Palma, amministratore delegato di Secap - è tra i primi di una serie di interventi privati che possono davvero creare ricadute positive su tutta la città. Sentiamo forte la responsabilità di continuare l'impegno che ci ha sempre visti in prima linea nel dare un contributo concreto al progresso della nostra comunità, a maggior ragione oggi che disponiamo di uno strumento efficace di grande portata come il Superbonus. Credo anche che il successo di questa operazione testimoni l'importanza di collaborazioni e partnership senza le quali non è pensabile gestire progetti di tale complessità».