Ecco come è cresciuta la mortalità in Italia con i dati di 19 città A partire dalla prima settimana di marzo ci sono stati significativi eccessi di mortalità nelle città del Nord Italia che hanno superato anche di due-tre volte i dati della serie storica, ad esempio a Brescia e Milano. Il sistema Sismg permette di avere il dato più aggiornato per 19 città, e l'ultimo rapporto all'11 aprile conferma eccessi di mortalità soprattutto al Nord e, a partire da metà marzo, anche al Sud di Marina Davoli e Paola Michelozzi

(ANSA)

Leggiamo con soddisfazione che i giornalisti de Il Sole24Ore hanno preso le distanze con un comunicato ufficiale dall'intervento del 17 aprile scorso di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi “L'economia ferma e il dubbio sui decessi in Italia” che mette in dubbio l'eccesso di mortalità in Italia associato all'epidemia di COVID-19, di cui riportiamo il link



Il Sole24Ore si è sempre distinto per serietà e competenza e per la qualità degli articoli pubblicati e crediamo che soprattutto in momenti drammatici come quello che stiamo vivendo sia necessario verificare sempre le fonti dei dati riportate, un elemento fondamentale sia nella ricerca scientifica che nel lavoro di inchiesta giornalistica. Nel caso di questo intervento invece le fonti sono state trattate in modo a dir poco maldestro: i due autori dell'intervento citano l'ISTAT ma forniscono un link non funzionante. È da rilevare inoltre che fino al 18 aprile era presente un ulteriore link, attualmente rimosso, al sito Italiaora in relazione ai decessi del 13 aprile.



Sembra che i numeri dei decessi sui quali è basato tutto l'articolo, riportati come dati ISTAT, non siano in realtà dati di mortalità osservati, bensì frutto di una proiezione basata su un algoritmo previsionale e di un'analisi sommaria priva di valore scientifico e non verificabile perché non trasparente nei metodi e nelle fonti utilizzate.



Se l'articolo ha utilizzato i dati condivisi di recente da ISTAT estendendo le stime a tutta Italia, sappiamo, come precisato da ISTAT stesso che “al momento, dai dati prodotti dall'Istat non è possibile fare alcuna sintesi dell'incremento dei decessi in Italia (così come nelle regioni e nelle province) nei primi quattro mesi del 2020 e alcun confronto con lo stesso periodo del 2019 perché non sono ancora disponibili i dati di tutti i Comuni italiani”. Riteniamo quindi che tale procedura porti a risultati distorti. Ci aspettiamo quindi una smentita da parte degli autori.

Riteniamo utile riportare in questa sede i risultati del lavoro che il Dipartimento di Epidemiologia del Lazio conduce per conto del Ministero della Salute. Il DEP Lazio gestisce il Sistema rapido di sorveglianza della mortalità giornaliera (SiSMG) nell'ambito del progetto Azione centrale del ministero della Salute – CCM, operativo in 34 città italiane (capoluoghi di regione o città con più di 250,000 abitanti). Si tratta di un sistema unico in Italia incluso tra i registri di rilevanza nazionale (DPCM 3 marzo 2017) e parte dell'importante strumento europeo di sorveglianza EuroMOMO.eu.