Ecco come è Grok, il chatbot ribelle e irriverente che assomiglia al suo padrone Elon Musk

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il nome proviene dal romanzo di fantascienza “Stranger in a Strange Land” (1961) di Robert A. Heinlein. Nel contesto del libro, “grok” significa comprendere qualcosa in modo così profondo che diventa parte di te. Ma “,’ispirazione come hanno spiegato arriva da Guida galattica per autostoppisti, il romanzo di Douglas Adams, la Bibbia degli appassionati di sci-tech. Il nuovo chatbot d’intelligenza artificiale di Elon Musk più che secchione appare dotato di grande ironia e umorismo e sa tutto di X. Il chatbot può accedere al social acquisito da Elon Musk e sarà inizialmente disponibile solo al livello più alto degli abbonati alla sua piattaforma social media. «È un enorme vantaggio rispetto ad altri modelli» perché «ama il sarcasmo», ha scritto il patron di Tesla in un post su X. Grok può anche gestire più conversazioni contemporaneamente e offre una modalità “Fun Mode” che permette all’AI di fare battute e risposte umoristiche.

Oltre ad aver ricevuto una personalità volutamente maleducata e capace di dare risposte inappropriate, ha accesso a tutti i contenuti della piattaforma X. Un potere che conferisce al sistema di Ai un enorme vantaggio rispetto agli altri modelli, addestrati in gran parte su vecchi archivi di dati raccolti su internet. Ma solo perché lo rende più vicino al dibattito mediatico e molto per addetti ai lavori che avviene quotidianamente su X.

Loading...

Nonostante l’entusiasmo iniziale, alcune riviste tech hanno sollevato preoccupazioni riguardo allo sviluppo affrettato di Grok e alla sua formazione limitata. Con solo 33 miliardi di parametri e due mesi di allenamento, alcuni si chiedono se possa competere con altri modelli più affermati come GPT-4. Inoltre, c’è il rischio che l’accento sull’umorismo possa compromettere l’accuratezza delle informazioni fornite.



Fa discutere infatti il suo voler essere a tutti i costi irriverente e politicamente scorretto. Chi lo ha provato ha sottolineato che le risposte quando non sono sarcastiche a volte sono decisamente inappropriate.

Musk ha detto che Grok, che è in fase di test iniziale e non è disponibile al grande pubblico, alla fine sarà rilasciato agli abbonati al servizio di abbonamento di alto livello di X, Premium+.