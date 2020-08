Ecco come e perché il «sound branding» si estenderà a banche, assicurazioni e fintech

Ci faccia capire allora in che modo il sound branding può impattare sul mondo delle aziende. «Intanto direi che è estremamente funzionale alla shopping experience: a fronte di un consumatore sempre più abituato a toccare differenti punti di contatto della marca, fisici e digitali, nel percorso che lo porterà all'acquisto e alla sua ripetizione, un'identità sonora che utilizza sound logo, sound elements e contenuti musicali che definiscono la marca, possono rendere l'esperienza nei punti di contatto fisici, come ad esempio gli store, più piacevole e significativa, generare un senso di fiducia e sicurezza, per esempio, quando il consumatore procede con i pagamenti attraverso carte di credito e altri apparati e riceve suoni di conferma della transazione, dare un valore aggiunto ai contenuti del digital signage posizionati sia nei negozi sia in altre location ad alta frequentazione come il centro delle cittá e gli aeroporti. L'identità sonora può essere anche molto efficace come trait d'union con l'esperienza di marca in un environment digitale perché la farà risultare più coerente e strutturata».

È una tendenza che il recente lockdown dovuto alla pandemia ha accentuato? «Proprio nel periodo del COVID19 abbiamo visto un incremento delle vendite online ed un'adesione a questa modalità di acquisto sia da parte di brand che ancora non l'avevano sperimentata, sia da parte di consumatori che, per varie ragioni, avevano preferito altre modalità. In questo contesto, l'utilizzo di suoni e melodie rilevanti è molto utile ad orientare il consumatore e ad evitare che percepisca l'esperienza digitale con la marca come anonima e poco funzionale. Creare contenuti, anche innovativi, che puntino sull'uso strategico dei suoni e della musica può ricreare in maniera efficace l'essenza della marca e rendere l'esperienza più significativa».

Detto con franchezza, il sound branding non è una novità recente. Perché ritiene che solo ora molte aziende lo stiano scoprendo? «È vero che il Sound branding esiste da molti anni ma risulta evidente come non si sia sfruttato a pieno il suo potenziale, dal momento che solo alcune marche lo hanno utilizzato e lo utilizzano in maniera strategica, mentre molte altre optano per un uso più tattico e con una visione limitata. Varie sono le manifestazioni di brand che, nel corso degli anni, hanno investito nel valore del Sound Branding sia per la costruzione dell'identitá sonora sia per la creazione di contenuti di marca e activations basate sulla musica».

Ci faccia qualche esempio concreto, per capire meglio. «Per esempio nell'area dell'identità sonora Intel, grazie alla sua strategia che includeva un memorabile sound logo, è riuscita a passare dallo status di semplice produttore di componenti elettroniche a marca con un'identità molto riconoscibile e un universo valoriale definito. Anche McDonald con il sound logo di I'm Loving it, riconosciuto dal 93% delle persone a livello mondiale, è riuscita a consolidare il suo status di lovemark. Più recentemente, l'uso altamente strategico del Sound Branding si è potuto riscontrare nell'identità sonora di Enel per comunicare il proprio purpose, il nuovo posizionamento “Open Power” unificare il brand message nei vari punti di contatto e la relazione con la controllata spagnola Endesa, nei sound elements che Visa ha creato per confermare il buon esito del pagamento e tranquillizzare i suoi clienti e nella nuova sound identity di Mastercard che include un sound logo che valorizza la scelta di comunicare solo con il logo del brand e senza il naming, così da adeguarsi sempre di più ad un ambiente prettamente digitale, suoni che confermano le transazioni e branded track utilizzate in differenti canali di comunicazione».

«La branded track “Taste the feeling” di Coca Cola che oltre a una melodia accattivante, utilizza in maniera sapiente effetti sonori che evocano sensazioni e desideri e il knock knock sound di Netflix che anticipa l'inizio delle serie, completano questa rassegna di esempi rilevanti. Per quanto riguarda i contenuti di marca legati alla musica ci sono innumerevoli esempi di successo che vanno dagli eventi Coca Cola al format della Red Bull Academy passando per Pedigree che ha creato una stazione radio per gli amici a 4 zampe e brand come Nike, H&M, Chanel e molti altri che creano costantemente playlist di marca».