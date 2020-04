Ecco come la Fed ha salvato i titoli di Stato dalla disperata ricerca di liquidità

Tutto ciò non costituirebbe un problema in situazioni normali – ricorda l'esperto di Western asset - perché questi ultimi possono ricorrere ai derivati per coprire il rischio legato al possedere Treasury; ma questo non è stato possibile per via dell'illiquidità che ha colpito il mercato dei derivati, che ha sua volta si stava trovando in condizioni di alta volatilità e prezzi distorti. Insieme con le preoccupazioni per i requisiti normativi riguardo i coefficienti di leva, l'impossibilità dei dealer di ottenere copertura su ulteriori acquisti ha portato ad avere mercati molto ristretti e alla già menzionata illiquidità generale.

QUANTITÀ DI TREASURY A LUNGA SCADENZA (PIÙ DI 11 ANNI) DETENUTI DAI PRIMARY DEALER Dati in miliardi di dollari. Fonte: New York Federal Reserve. Al 18 marzo 2020

L'importanza che i Buoni del Tesoro statunitensi hanno per le strategie e per gli altri mercati rende l'illiquidità del settore particolarmente problematica. Per esempio, molti investitori comprano obbligazioni societarie per beneficiare del differenziale tra queste e i Treasury; qualsiasi investimento rientrante in questa strategia richiede che si acquistino obbligazioni societarie e, allo stesso tempo, si vendano Treasury; se il mercato di questi non funziona, le strategie di questo tipo non sono più perseguibili, il che riduce le attività nel mercato delle obbligazioni societarie.

Questa era la situazione attorno alla metà di marzo - si legge nel report - la richiesta su larga scala di maggiore liquidità ha spinto gli investitori a vendere Treasury, questi si sono a loro volta accumulati nei bilanci dei dealer, che ne sono stati sopraffatti, causando ulteriore illiquidità nel mercato dei Treasury. Infine, a causa dell'importanza dei Buoni del Tesoro per gli altri mercati, l'illiquidità di questo settore ha portato a un disallineamento anche dei mercati del rischio.

Il gigantesco programma di acquisti della Fed

Nelle ultime settimane, la Federal Reserve ha affrontato questo problema acquistando Treasury e titoli garantiti da ipoteca (cosiddetti agency mortgage-backed securities, Mbs) in quantità mai viste prima. Il programma inizialmente prevedeva acquisti per 700 miliardi di dollari, ma appena una settimana dopo la soglia è stata spostata a “quanto sarà necessario” per sostenere la liquidità del mercato. La Fed ha acquistato 75 miliardi di Treasury al giorno; di questo passo, serviranno meno di 2 settimane per raggiungere la quota di acquisti registrata durante il programma QE2, che ha impiegato più di otto mesi per essere portato a termine.

Lo scopo di questo gigantesco programma di acquisti della Fed – prosegue il report - è quello di fornire denaro liquido agli investitori finali che ne stanno facendo richiesta. A causa dei vincoli operativi, la banca centrale statunitense lo deve fare comprando Treasury dai dealer in cambio di denaro corrente e, a loro volta, i dealer daranno questo denaro agli investitori in cambio dei loro Buoni del Tesoro. È un processo un po' tortuoso, tuttavia funziona e dovrebbe, nel tempo, essere in grado di soddisfare la domanda di liquidità e stabilizzare il mercato dei Treasury.