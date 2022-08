Ecco come funzionava Nft, la crypto italiana che ha congelato i risparmi di 6.000 clienti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Questa mattina l’avvocato Giullini ci ha detto, in una video call in cui eravamo in 150 clienti, che attraverso nuovi investitori sta provando a rimettere in piedi il modello di business e conta di restituirci i soldi tra 30-180 giorni». È il racconto di uno dei 6.000 clienti della New financial technology, la società veneta (ma con sedi anche a Londra, Stoccolma e Dubai) che da fine giugno ha congelato i versamenti e sospeso il pagamento degli interessi sui depositi di Bitcoin che chiedeva ai propri...