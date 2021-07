Ecco come investire su titoli e settori legati alla ripartenza

3' di lettura

Ci aspettano ancora mesi di incertezza, almeno finchè la campagna vaccinale non sarà completata. In questo contesto Andrea Carzana gestore della strategia azionaria Sustainable Outcomes Pan European Equity di Columbia Threadneedle suggerisce di concentrare l’attenzione su aziende di qualità, con business consolidati, e un buon livello di competitività. Ma nonostante l’incertezza ancora legata alla crisi pandemica secondo il gestore le opportunità non mancano. Tra i settori da tenere sotto osservazione...