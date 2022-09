Ecco come l’Europa vuole rendere tutti gli smartphone davvero ecosostenibili

2' di lettura

Smartphone riparabili, con batterie resistenti, e soprattutto con indicazioni chiare sia sulla durata e sia sulla resistenza alle cadute, con etichette del tutto simili a quelle per gli elettromestici. Sono i requisiti per i prodotti venduti nella Ue che la Commissione europea vuole fissare sui telefonini, stando alla bozza in consultazione fino al 28 settembre, in vista di una nuova regolamentazione attesa a fine anno. Lo diciamo subito, sembra un libro dei sogni per la generazione più ecosistenibile...