Ecco come l’inflazione cambia la spesa degli italiani: più discount e cibi in offerta

Toglieteci tutto, ma non il nostro (buon) cibo quotidiano. Così si è detto, per decenni, degli italiani. Ma la crisi globale che sta caratterizzando il 2022 ha inciso anche su quest'approccio. Di fronte ai tanti rincari, presenti o annunciati, le famiglie cercano sempre più di risparmiare. Anche nel food. Tanto che da settembre emergono i primi segnali di trading down del carrello della spesa, con l'abbandono dei prodotti premium a favore di quelli di primo prezzo.

A rivelarlo è l'indagine realizzata da Iri e GS1 Italy, che ha monitorato l'andamento del largo consumo nei primi nove mesi del 2022. Rispetto al gennaio-settembre 2021, a fronte di prezzi aumentati del 5,8% e di un'inflazione salita del 5,7%, le vendite a volume sono rimaste stabili (+0,1%) mostrando la capacità degli italiani di “incassare” il carovita. Ma dopo il rientro dalle ferie, la situazione è cambiata e le famiglie hanno tirato la cinghia, riducendo gli acquisti: nel giro di quattro settimane i volumi nella distribuzione moderna sono diminuiti, con punte del -4,7% negli ipermercati e del –1,6% nei superstore. A guadagnarci è stato il discount, dove le quantità di merce vendute sono aumentate, in particolare da settembre (+6,3%). «Gli italiani stanno dimostrando una grande capacità di affrontare le emergenze modificando il mix dei canali, dei prodotti acquistati e l'adesione alle promozioni» spiega Ilaria Archientini, Ecr project manager di GS1 Italy.

Per riuscire a far quadrare i conti di casa il 23% degli intervistati ha dichiarato di frequentare i discount più spesso che nel recente passato. L'escalation di questo canale continua: il giro d'affari è aumentato del 12,2% in un anno (così come accade da un biennio) e la quota a valore sul totale è arrivata al 20,6%, guadagnando tre punti rispetto al 2019. Ma gli effetti della congiuntura economica si sono fatti sentire anche su questo format: il discount è il canale distributivo dove l'inflazione si è fatta più sentire (8,6%), soprattutto da settembre (14,1%), e dove la pressione promozionale è calata maggiormente (-3,0% contro il -2,2% medio). Ma anche quello dov'è cresciuta di più la presenza di grandi marche industriali (tornate a fare innovazione), così com'è accaduto in un altro canale che sta beneficiando di questa caccia alla convenienza, ossia quello degli specialisti del drug, casa e persona (+4,4%).

La ricerca di convenienza ha penalizzato l'ecommerce rallentandone l’avanzata. I tassi di crescita a tre cifre del giro d'affari registrati nel 2020 e quelli a due cifre del 2021 sono lontani. Nell'anno finito a settembre i generalisti online hanno incassato un +4,1%, l'home delivery un +4,7% e il click&collect un +0,5%. Così la quota dell'e-commerce sul giro d'affari del largo consumo resta ferma al 2,3% di quota, come nel 2021.

Non solo è cambiato il dove si va a fare la spesa, ma anche il come. E il carrello non è diventato solo più vuoto che in passato, ma anche più «basic». L'analisi per fascia di prezzo o di posizionamento a scaffale mostra l'avanzata dei primi prezzi (+7,6% sull'anno mobile) e dei prodotti mainstream (+6,7%) e la contrazione di quelli premium (-1,7%), in particolare di grandi marche. Le private label guadagnano quasi l'1% di quota, anche grazie all'aumento dell'offerta a scaffale, tranne che nei discount e negli specialisti drug.