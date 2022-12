Ecco come l’inflazione taglia la spesa: stessa pasta, meno pesce e vino

Il calo complessivo dei prodotti ittici è invece comunque contenuto al 3,4%: se pesa in maniera determinante il calo di acquisti del pesce fresco (-6,9%) ma anche quello dell'affumicato (-0,8%) e del surgelato (-3,6%), tiene bene il tonno in scatola per il quale i volumi venduti sono in ulteriore aumento (+0,8%) con una spesa che aumenta del 5,5%.

Per il vino la flessione in termini di quantità acquistate è del 7,3%, per la birra del 2,7%, per gli aperitivi dell’8%. «Nel segmento dei vini fermi sono i vini Doc, che rappresentano il 35% dell’offerta – nota il report – a mostrare le maggiori contrazioni (-5,2% in spesa e -8,6% in volume nei primi nove mesi 2022 su base annua). Sugli spumanti la flessione dei volumi nel periodo cumulato è più contenuta: solo del 2,3% con una contrazione di spesa dell’1,7 per cento».

Meno pane, stessa pasta, più uova

Pane e pasta sono, secondo l’analisi del paniere Nielsen, tra i prodotti che più evidenziano un aumento di prezzo in questi ultimi mesi. Ma se per il pane un aumento dell’11,5% ha comportato tagli del 7,7% delle quantità acquistate dall’inizio dell’anno, tagliando l’aumento della spesa effettiva quindi al 2,9%, per la pasta le quantità sono rimaste pressoché stabili, nonostante l’aumento del 22% dei listini.

Anche le uova sembrano essere favorite da questa situazione congiunturale e «far parte di quel paniere caratterizzato da facilità d'uso ed economicità verso il quale si stanno

orientando i consumi alimentari delle famiglie italiane». All’aumento del prezzo del 6,6% (sempre nei nove mesi) si “somma” infatti quello dei volumi (+3,3%), portando l’aumento di spesa oltre il 10%.

Da notare anche che nonostante l’impennata del prezzo del latte fresco a partire da aprile (a settembre ha raggiunto la quotazione media di 1,60 euro al litro, +13% annuo) i volumi sono scesi solo dell’1,1 per cento.